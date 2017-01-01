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Bafra emniyetinden motosikletlere sıkı takip



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğe bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletler üzerinde uygulama yapıldı.

Fatih Mahallesi Ali Kale Caddesi'nde yapılanan uygulamada motosiklet sürücüleri durdurularak kask, ehliyet ve gerekli evraklarının incelemeleri yapıldı. Motosiklet sürücülerini can güvenlikleri için kask takmaları konusunda uyaran trafik ekipleri, diğer yandan da sürücülerin eksik evrakları olup olmadığı kontrol etti. Yapılan uygulamalarda 5 motosiklet trafikten men edilirken, toplam 4 bin 223 lira para cezası yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ehliyetsiz, plakasız ve halkı rahatsız edecek şekilde kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerin devam edeceğini belirttiler.

(ŞU-SLH-Y)



12.04.2017 17:54:30 TSI

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