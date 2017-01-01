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Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele



(Fotoğraflı)



Ahmet Kaya

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından uygulanan AB projesi ile Gaziantep bölgesinde kayıt dışı istihdam probleminin azaltılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ,Gaziantep Ticaret Odası ,ortaklığı ile "Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor" isimli proje Sosyal Güvenlik il müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi. Programa Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Uzun, İl Müdür yardımcıları, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Transfer ofis koordinatörü Cengiz Helvacıkara ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Transfer ofis koordinatörü Cengiz Helvacıkara, "Projemiz kapsamında güzel proje yapan meslek odaları başkanlarımızda var bazı işsiz gençlerimizin de meslek kayıtlarının da olmasını hedefliyoruz 3 tanede mesleki eğitim gerçekleştirildi.Yine projemiz kapsamında benzer bir etkinlikten bizde bulunmakta mutluyuz.Bize ev sahipliği yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Uzun, "Sosyal Güvenik Kurumu bu projeyi 2007'den beri sürdürmekte. Bu proje kapsamında kayıtlı istihdama teşvik aslında tersinden baktığımız zaman kayıt dışı istihdam ile mücadele çok büyük katkıları var. Kayıt dışı neden bu kadar önemli biz kurum olarak aslında şuanda literatürde kabul edilen bir kanun. Sadece kayıtsız çalışan ya da halk arasında kayıt dışı olarak kabul edilen işçilerimizi kapsamıyor. Kayıtlı olduğu halde primi eksik yatırılmış 2 bin lira ücret alıyorsa asgari ücretten bildirilirler ya da ay 30 gün çalıştığı halde 20-15 hatta part time gibi gösterilen durumlar da bizim için kayıt dışıdır. Diyelim ki, 10-20 yıl çalışıyor vefat ediyor, eşi bize gelip ölüm aylığı bağlayın dediğinde eğer 4A'lı ise 900 gün yoksa 899 gün de varsa biz ona ayılık bağlayamıyoruz" diye konuştu.

Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Mustafa Karaman'ın kayıtlı istihdamın teşviki ile ilgili sunum yaptı program soru cevap kısmının ardından son buldu.

(AK-SD-Y)



12.04.2017 17:54:54 TSI

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