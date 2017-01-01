12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:46
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele

(Fotoğraflı)

Ahmet Kaya
GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından uygulanan AB projesi ile Gaziantep bölgesinde kayıt dışı istihdam probleminin azaltılması hedefleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ,Gaziantep Ticaret Odası ,ortaklığı ile "Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor" isimli proje Sosyal Güvenlik il müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi. Programa Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Uzun, İl Müdür yardımcıları, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Transfer ofis koordinatörü Cengiz Helvacıkara ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Transfer ofis koordinatörü Cengiz Helvacıkara, "Projemiz kapsamında güzel proje yapan meslek odaları başkanlarımızda var bazı işsiz gençlerimizin de meslek kayıtlarının da olmasını hedefliyoruz 3 tanede mesleki eğitim gerçekleştirildi.Yine projemiz kapsamında benzer bir etkinlikten bizde bulunmakta mutluyuz.Bize ev sahipliği yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.
Sosyal Güvenlik İl Müdürü Uzun, "Sosyal Güvenik Kurumu bu projeyi 2007'den beri sürdürmekte. Bu proje kapsamında kayıtlı istihdama teşvik aslında tersinden baktığımız zaman kayıt dışı istihdam ile mücadele çok büyük katkıları var. Kayıt dışı neden bu kadar önemli biz kurum olarak aslında şuanda literatürde kabul edilen bir kanun. Sadece kayıtsız çalışan ya da halk arasında kayıt dışı olarak kabul edilen işçilerimizi kapsamıyor. Kayıtlı olduğu halde primi eksik yatırılmış 2 bin lira ücret alıyorsa asgari ücretten bildirilirler ya da ay 30 gün çalıştığı halde 20-15 hatta part time gibi gösterilen durumlar da bizim için kayıt dışıdır. Diyelim ki, 10-20 yıl çalışıyor vefat ediyor, eşi bize gelip ölüm aylığı bağlayın dediğinde eğer 4A'lı ise 900 gün yoksa 899 gün de varsa biz ona ayılık bağlayamıyoruz" diye konuştu.
Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Mustafa Karaman'ın kayıtlı istihdamın teşviki ile ilgili sunum yaptı program soru cevap kısmının ardından son buldu.
(AK-SD-Y)

12.04.2017 17:54:54 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şehitkamil, su sporlarında her kulvarda başarılı
YEREL

ŞEHİTKAMİL, SU SPORLARINDA HER KULVARDA BAŞARILI
Cumhurbaşkanlığı sistemi iyi anlaşılmalı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İYİ ANLAŞILMALI
Şahinbey'den 500 aileye et yardımı
YEREL

ŞAHİNBEY'DEN 500 AİLEYE ET YARDIMI
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL

GAZİANTEP'TE PKK/KCK OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Milletvekili Uzer ve Başkan Fadıloğlu,Sam Mahallesi sakinleriyle buluştu
YEREL

MİLLETVEKİLİ UZER VE BAŞKAN FADILOĞLU,SAM MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BULUŞTU
GAÜN'de &quot;Kültür Endüstrileri ve Geleneksel Müzik&quot; Paneli
YEREL

GAÜN'DE "KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE GELENEKSEL MÜZİK" PANELİ
Üniversite öğrencileri arasında kısa film yarışması
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA KISA FİLM YARIŞMASI
Yerel hayvan koruma görevlileri kimliklerini aldı
YEREL

YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ KİMLİKLERİNİ ALDI
Şehitkamil'de aile eğitimlerini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE AİLE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLAR SERTİFİKALARINI ALDI
Hassa-Dörtyol Tünel Projesinde önemli adım atıldı
YEREL

HASSA-DÖRTYOL TÜNEL PROJESİNDE ÖNEMLİ ADIM ATILDI
Hassa-Dörtyol Tünel Projesi
YEREL

HASSA-DÖRTYOL TÜNEL PROJESİ
Milletvekili Çelik'ten 15 Temmuz vurgusu
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK'TEN 15 TEMMUZ VURGUSU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL KAHVEHANEYE GİRDİ: 7 YARALI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Milletvekili Çelik'in referandum çalışmaları
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK'İN REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Araban'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ARABAN'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te polis şüpheli kovalamacası
YEREL

GAZİANTEP'TE POLİS ŞÜPHELİ KOVALAMACASI

Koçer fabrika işçileriyle buluştu
YEREL

KOÇER FABRİKA İŞÇİLERİYLE BULUŞTU
Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine yaşlı kadına sahip çıktı
YEREL

FATMA ŞAHİN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMATI ÜZERİNE YAŞLI KADINA SAHİP ÇIKTI
AK Parti Genel Sekreteri Gül esnafı gezdi
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL ESNAFI GEZDİ
BM İyi Niyet Elçisinden Gaziantep'teki çadır kente ziyaret
YEREL

BM İYİ NİYET ELÇİSİNDEN GAZİANTEP'TEKİ ÇADIR KENTE ZİYARET
Gaziantep'teki terör operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ TERÖR OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...