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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Başkan Bakıcı S Plaka sahipleri ile bir araya geldi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:47
Başkan Bakıcı S Plaka sahipleri ile bir araya geldi
Başkan Bakıcı S Plaka sahipleri ile bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Motorlu Taşıtlar Kooperatifi üyeleri ve S Plaka alan araç sahipleri ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Osmangazi Parkı Massa Cafe'de gerçekleştirilen kahvaltıda Başkan Bakıcı, 2, 4 ve 6 No'lu Motorlu Taşıtlar Kooperatifi üyeleri tarafından yöneltilen soruları ve talepleri dinleyerek yanıtladı. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan Başkan Bakıcı; " Yapılan ihaleler ve düzenlenen uygulamalar sonuncunda Kooperatifimizle birlikte çözüm aşamasına geldi. Bundan sonraki süreçlerde hep birlikte hareket ederek S plakaların kullanımının kolaylığını ve gerekliliğini göreceğiz. Denetimsel anlamda son derece kolay bir yöntem olduğu için S plaka sistemine geçiş yaptık. Çünkü orada taşınanlar bizim yavrularımızın canları ve hiç bir şey çocuklarımızın güvenliğinden daha önemli değil" dedi. Konuşmasının ardından 16 Nisan'da yapılacak referandumu ile ilgili bilgiler veren Başkan Bakıcı maddeleri açıklayarak ardından kooperatif üyelerinin yeni sistem ile ilgili yönelttiği soruları yanıtladı.
Program sonunda Motorlu Taşıtlar Kooperatifi üyeleri tarafından Başkan Bakıcı'ya gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve yapılan düzenlemeler nedeni ile teşekkür plaketi takdim edildi.
(FSİ-Y)

12.04.2017 17:55:43 TSI
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