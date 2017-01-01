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AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, patlama alanında inceleme yaptı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, Bağlar ilçesi emniyet müdürlüğü ek binasına yönelik düzenlenen saldırının ardından bölgede inceleme yaparak iş yeri zarar gören esnafı ziyaret etti.

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve beraberindeki heyet Bağlar ilçesinde bulunan emniyet müdürlüğü ek binasına yönelik yapılan saldırıdan sonra olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının yapıldığı bölgeye giden Gezer, görevli polis memurlarına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Gezer daha sonra saldırıda iş yerleri zarar gören esnafı gezerek bir süre sohbet etti. Gezer ve beraberindeki heyet patlama alanındaki incelemelerinin ardından hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Gezer, hastanenin ardından saldırıda hayatını kaybeden emniyet teknisyeninin cenaze törenine katılarak, cenazenin defnedildiği Bağlar ilçesi Alipınar Mezarlığı'na gitti. Defin işlemlerine de katılan Gezer ve beraberindeki heyet daha sonra bölgeden ayrıldı.

(İHA-AKK-Y)



12.04.2017 18:00:09 TSI

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