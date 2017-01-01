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Kütahya'ya yeni hizmet binası



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesinin yeni hizmet binasının, 2018 yılının Mayıs ayında hizmete gireceği bildirildi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, yapının 13 bin 500 metrekarelik oturum alanına sahip olacağını dile getirdi.

Saraçoğlu, "Yapımına 7 Eylül 2016 tarihinde başlanan, Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı eski Çinigar Otogar mevkiinde yapımı devam eden ve 2018 Mayıs ayında teslim edilecek olan yeni Belediye Hizmet Binası'nın, bir kısmı tamamlanmış bulunmaktadır.Bir kısmı bodrum kat, zemin kat, dört kat ve bir kısmı da tek kattan olmak üzere toplam 9 bloktan oluşan yeni hizmet binasının tek kattan oluşan bodrum alanında, yaklaşık 8 bin metrekarelik 220 araç kapasiteli otopark bulunmaktadır. Toplamda 9 bloktan oluşan alan yaklaşık, 13 bin 500 metrekarelik oturum alanına sahiptir. Hizmet binası içerisinde sonradan kullanılması planlanacak rezerv alanları da uygulanmıştır.Yeni Belediye hizmet binasının dış mekanında özel çim alanları, gezinti yolları, özel çevre ve bina aydınlatmaları, bina girişinde süs havuzları ve saçakları, özel cephe kaplamaları ile mimari açıdan da estetiğe önem verilen binanın yapım işinin tamamlanmasından sonra idari, ticari, sosyo-kültürel gibi birimler tek çatı altında toplanacaktır" diye konuştu. (EFE)



12.04.2017 18:01:02 TSI

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