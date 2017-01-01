Keles köylerinde içme suyu şebekeleri yenileniyor
(Fotoğraflı)
Orhan Bozdemir
BURSA (İHA) - Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Issızören'de içme suyu şebekesi BUSKİ tarafından yenileniyor.
Büyükşehir Yasası ile mahalle olan Issızören'de ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebekesini yenilemek için BUSKİ'nin açtığı ihaleyi alan firma çalışmalarına başladı. Issızören Muhtarı Yüksel Oruç, "Çalışmalar bitince halkımız daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna sahip olacak. Aynı zamanda yol genişletme çalışmaları da yapılıyor. Bunun için sevinçliyiz" dedi.
(MŞ)
12.04.2017 18:01:33 TSI
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