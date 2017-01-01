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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Sargın muhtarları dinledi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:56
Sargın muhtarları dinledi
Sargın muhtarları dinledi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ilçedeki muhtarlarla değerlendirme toplantısı yaptı.
Belediye lokalinde yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Osman Sargın, muhtarlarla koordineli çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Muhtarları tek tek dinleyen Sargın, talepleri not alırken, aciliyet gerektiren işler konusunda daire müdürlerine talimat vererek kısa sürede yapılmasını istedi.
Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Tamer Mahmut Hersek, Muhtarlar Derneği Başkanı Yakup Sevinç, belediye birim müdürleri ile çok sayıda muhtar katıldı.
(MŞ)

12.04.2017 18:04:15 TSI
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