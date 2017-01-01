Son kuşlar tiyatro oyunu sahnelendi
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce T Tipi kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere tiyatro oyunu sahnelendi.
Düzce Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Turgay Tanülkü'nün başrolünü oynadığı Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyunu sahnelendi.
Sait Faik Abasıyanık'ın "Son Kuşlar" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyununa Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, Düzce Ağır ceza reisi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Göztaş ve protokol üyeleri izledi.
Turgay Tanülkü'nün başrolünü üstlendiği "Son Kuşlar" tiyatro oyunuyla, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklulara umut mesajları veriliyor.
(TT-İÇ)
12.04.2017 18:06:01 TSI
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