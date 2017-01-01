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Başkan Mersinli sanayi esnafıyla buluştu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:01
Başkan Mersinli sanayi esnafıyla buluştu
Başkan Mersinli sanayi esnafıyla buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - AK Parti Manisa teşkilatı Manisa Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelerek yeni Anayasa değişikliğini anlattı.
16 Nisan Anaya referandumu çalışmalarına hız kazandıran AK Parti Manisa teşkilatı, Manisa Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla buluştu. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, sanayi esnafları ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, 16 Nisan'da herkesin sandığa gitmesi gerektiğini ve ülkenin geleceği için oy kullanmalarını istedi. Sanayi esnafına sağduyu ve destek çağrısı yapan Başkan Mersinli, "Siz değerli esnafımızın ve halkımızın teveccühüne layık olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Geleceğini planlayan ve hedeflerine adım adım ilerleyen yeni Türkiye. İlerlediğimiz bu yolda siz değerli esnaflarımıza büyük iş düşüyor. Esnaflığın ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Manisa bu seçimde yüksek bir oy oranı alacak ve bu sizler sayesinde olacak. Manisa ekonomisini ayakta tutan siz değerli esnaflarımız, adeta bel kemiğimizsiniz. Ülkemizde güvenilir bir istikrarın olması için verdiğimiz onurlu mücadelemizde bugün burada bulunarak bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
'Evet' diyenleri de 'Hayır' diyenleri de kardeş olarak gördüklerini belirten Mersinli, "Evet'te veren, 'Hayır' da veren bizim kardeşimizdir. Ancak hayır diyen vatandaşlarımız iyi düşünsün, yalan ve dayatmalara bakmadan açık açık belirtilen 18 maddeyi okusun, incelesin muhatap kalınan badirelere dikkat etsin. 16 Nisan gibi önemli bir gün 100 yılda bir karşımıza gelir. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Biz siyasiler olarak gecemizi gündüzümüze katarak ulaşabildiğimiz kadar hemşehrilerimize derdimizi anlattık ve kucaklaştık. Manisalı hemşehrilerimiz halk oylamasında hem katılım hem de evet oranı ile rekor kıracak" diye konuştu.
(AY-Y)

12.04.2017 18:08:57 TSI
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