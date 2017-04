YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kocamaz: "Ayağı yere basmayan ifadelerle aynanın karşısında duramazsınız"

Başkan Kocamaz: "Ayağı yere basmayan ifadelerle aynanın karşısında duramazsınız"



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sorumluluklarının büyük olduğunu ve bu bilinçle hareket ettiklerini belirterek, "Ayağı yere basmayan ifadelerle aynanın karşısında duramazsınız. Yapılan eleştirilerin temeline bakacak olursak hemen hemen hepsi bütçenin yetersizliğine dayanıyor. Hizmetlerimizi ancak bütçe şartları altında yapabiliriz. Sadece bütçe değil, bütçesi hazır olan projelerin bazılarında bürokratik engellemeler ile karşılaşıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 Yılı Nisan Ayı Toplantısı'nın ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Kocamaz başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 12, komisyon raporlarına ait 19 ve gündem dışı 1 olmak üzere 32 madde görüşüldü. 2016 faaliyet raporunun görüşülerek onaylandığı Meclis Toplantısı'nda, siyasi partilerin grup temsilcileri ve meclis üyeleri 2016 faaliyet raporunu değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında söz alan Başkan Kocamaz, trafik ve otopark sorunu, akaryakıt ve asfalt ihaleleri, otogar meselesi, 1/100.000 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Akkuyu Nükleer Santrali ve diğer konularla ilgili gelen eleştirilere cevap verdi.

"Bürokratik engellemelerle karşılaşıyoruz"

Göreve geldikleri günden itibaren Mersin'e hep birlikte hizmet verdiklerini ve Mersinlilerin hayatını kolaylaştırmak için hizmet ürettiklerini ifade eden Kocamaz, Mersin'in güzel hayalleri ve hedefleri olduğunu, hep birlikte uyum içerisinde ve anlayış çerçevesinde çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Kocamaz, eleştirilere ve her türlü fikre açık olduklarını, ancak yapılan eleştirilerin dayanağı olması ve mantık dışı olmaması gerektiğini söyledi. Sorumluluklarının büyük olduğunu ve bu bilinçle özeleştiri yaptığını ifade eden Kocamaz, "Ayağı yere basmayan ifadelerle aynanın karşısında duramazsınız. Yapılan eleştirilerin temeline bakacak olursak hemen hemen hepsi bütçenin yetersizliğine dayanıyor. Hizmetlerimizi ancak bütçe şartları altında yapabiliriz. Realiteye baktığınız zaman bu bütçeyle problemlerin tamamının bir anda tamamlanmasının mümkün olmadığı ortadadır. Sadece bütçe değil, bütçesi hazır olan projelerin bazılarında bürokratik engellemeler ile karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile beraber koordine olma aşamasını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve sorumluluk alanlarının büyümesi ile birlikte başta ihmal edilmiş kırsal bölgeler olmak üzere büyük bir hizmet atağı gerçekleştirdiklerini kaydeden Kocamaz, bu süreçte borçlandıklarını belirtti. Kocamaz, "Biz de borcu olan bir belediye devraldık ama geçmiş borçları ödedik. Bir taraftan da hizmet üretmek mecburiyetindeyiz. Reel olarak düşündüğümüz zaman biz bu kadar kıt bir bütçeyle bu kadar geniş bir alana hizmet etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Raylı sistemi bir an evvel hayata geçirmek mecburiyetindeyiz"

Mersin'in en büyük sorununun işsizlik ve trafik olduğunun altını çizen Kocamaz, Mersin'de trafik sorununu çözmek için yoğun bir mesai harcadıklarını dile getirdi. Kocamaz, "Trafiği biz bu hale getirmedik. Biz trafik sorunu için toplu taşıma sistemi ve raylı sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde 90 adet toplu taşıma aracı vardı, 30 tanesi arızalıydı. Biz 111 araç takviyesi yaptık ve arızalı olanları trafiğe kazandırdık. Bugün Taşucu'ndan Arslanköy'e kadar toplu taşıma aracı gönderiyoruz. Raylı sistemi de bir an evvel hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Mersin'in en önemli sorunlarından biri otopark. Bizim şu an planlanmış olduğumuz 3 otopark yerimiz var, 1 tane de modernize edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Bakanlığın vermediği yetkiyi nasıl almamızı bekliyorsunuz?"

Göreve geldikleri günden itibaren 1/100 binlik, 1/5 binlik planlar ve ulaşım master planı ile ilgili çalışmaları başlattıklarını ifade eden Kocamaz, geç kalınmış bu çalışmaları hayata geçirmek için kentin paydaşları ile defalarca bir araya gelerek çalışmalarda belli bir noktaya gelindiğini ifade etti. Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili gelen eleştirilere de cevap veren Kocamaz, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararda nükleer santral ile ilgili hiçbir ifade olmadığını söyledi. Kocamaz, yetkilerinin dışında kanunlara aykırı bir yetkiyi almayacaklarını ifade ederek, "O kararda nükleerle ilgili hiçbir ifade yok. Bizim kıyılarla ilgili, organize sanayi, turizm alanları ve limanlarla ilgili yetkimiz yok. Bakanlığın vermediği yetkiyi nasıl almamızı bekliyorsunuz? Bakanlık kendi yetki alanı ile ilgili kısımları buraya ekliyor. Bizim 'eklemeyin' deme hakkımız yok. Yapacağımız bununla hukuki yollarla mücadele etmek" dedi.

Asfalt ve akaryakıt ihaleleri ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kocamaz, "Türkiye'deki bütün belediyelerin asfalt ve akaryakıt ihalelerini inceleyebilirsiniz. Mersin'deki bütün resmi kurumların bir tanesini sorgulayan, soran bir meclis üyesi var mı? Biz ihalelere açık ve şeffaf bir şekilde giriyoruz. Hepsi açık bir şekilde ortada, araştırabilirsiniz" diye konuştu.

Otogar meselesi ile ilgili yaşanan sorunun tek bir kişi ve gruba yüklenmemesi gerektiğinin altını çizen Kocamaz, karar birliği yapılmadığı için sürecin sıkıntıya girdiğini ifade etti. Kocamaz, kuralsızlıklar kenti haline gelen Mersin'de büyük bir mücadele verdiklerini söyleyerek, "Bu iş tek bir kişinin yüzünden buraya gelmedi. Biz burada yalnız kaldık. Mersin kuralsızlıklar şehri olmuş. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana bununla mücadele ediyoruz. Ben nasıl yasalara uymak mecburiyetindeysem herkes uyacak. Yeter ki, bizim verdiğimiz bu mücadeleye destek verilsin" ifadelerini kullandı.

(KRY-Y)



12.04.2017 18:15:58 TSI

NNNN