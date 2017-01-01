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AK Partili İnceöz: "16 Nisan'dan sonra terör örgütleri zemin bulamayacak"



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 7 Haziran'da olduğu gibi, siyasi belirsizliğin hakim olduğu ve hükümetin kurulamadığı bir sürecin yaşanmaması için çalıştıklarını söyledi. Aksaray'da kadınlar soruyor programında konuşan İnceöz, "Ülkemizin bu tür belirsizliklere artık tahammülü yok" dedi.

"Recep Tayyip Erdoğan üzerinden AK Parti, AK Parti üzerinden de Türkiye'nin içini boşaltarak Türkiye'yi kullanılabilir, müdahale edilebilir bir ülke haline getirmek istiyorlar" diyen İnceöz, "Bugün PKK, DHKP-C, KCK, FETÖ terör örgütlerine kucak açan Avrupa'nın maskesi düşmüştür. Avrupa'nın aklının çok eski tarihlerde kaldığını görüyoruz. İsviçre'de Osmanlı kıyafetlerini giyip ellerine hançer, ağızlarına bıçakla algı oluşturmak gibi bir hadsizliğe imza atılıyor. Cumhurbaşkanımızın kafasına silah dayayacak, onu öldürmekle tehdit edecek kadar ileri gidilebiliyor. 16 Nisan'da Aksaray'da olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında AK kadınlarımız, sandığına ve geleceğine sahip çıkacak, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine göz dikenlere en güzel cevabı gülü evetlerle verecek" dedi.

"16 Nisan'dan sonra terör örgütleri zemin bulamayacak"

11 seçim atlatmış biri olarak, kalan sayılı günlerin önemine değinen İnceöz, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aslında bizler, her birimiz geleceğimizi oyluyoruz. Darbeler ve muhtıralar tarih olsun diye bütün çabamız. Önümüze büyük hedefler koymuşken, 7 Haziran gibi bir süreci yaşadık. 20 Temmuz Suruç patlaması, ardından 2 polisimizi evlerinde uyurken hain terör örgütü tarafından katledilmesi, şehirlerde bombalar patlatmak suretiyle güvenlik güçlerimizin ve sivil vatandaşlarımızın hedef alınması; ülkemizin geleceğine, milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bu eylemlerin tamamı bir amaca hizmet ediyor. Biliyorlar ki bir sistem değişikliği olursa Türkiye güçlü bir Türkiye olur ve terör örgütleri barınamaz. Ne yaptılar? O belirsizlik sürecinde terör örgütleri hadsizleştiler ve zemin buldular. Onun için bunlar hayır kampanyasının içerisindeler. Biliyorlar ki 16 Nisan'da güçlü bir evet ile Türkiye'nin önü açılacak. Bunu çok net görüyorlar. Yönetim sistemi değişikliği ile terör örgütleri bir daha bir daha zemin bulamayacaklar. Neden? İlk kez bu dönemde açıkça söylüyorum. Terörle mücadelede bugüne kadar yapılanların çok ötesine geçtik. Terör örgütlerine karşı artık savunma değil taarruz yapıyoruz. Bu haklı ve meşru mücadelenin kesintiye uğramaması için de 16 Nisan tarihi çok önemli."

"Gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miras güçlü Türkiye'dir'

Dış güçlerin kontrolündeki terör örgütlerinin maşa olarak kullanıldığını, siyasi kriz ve belirsizliklerin buna zemin hazırladığını kaydeden İnceöz, "Tüm çabamız ülkemizde bir daha sistem krizi yaşanmasın, darbe ve muhtıralar olmasın, 7 Haziran akşamları belirsizlik olmasın diye. Ondan sonra hortlayan terör olayları olmasın diye. Terör örgütleri bu ülkenin sınırlarından bütün unsurları ile defolup gitsin diye. Hepsinden önemlisi istikrarsızlık olmasın diye gayret ediyoruz. Onun için de ülkemize, çocuklarımıza, geleceğimize ve gençliğimize bırakabileceğimiz en önemli miras 16 Nisan sonrası daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye olacak. Yeni Türkiye hedefine doğru herkesin desteği ve katılımı çok önemli" diye konuştu.

(YC-FM-Y)



12.04.2017 18:17:56 TSI

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