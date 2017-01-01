12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Yüksel, 2 saatte 5 kilometre yol yürüdü

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:21
Milletvekili Yüksel, 2 saatte 5 kilometre yol yürüdü
Milletvekili Yüksel, 2 saatte 5 kilometre yol yürüdü
- En uzun caddedeki 450 iş yerini gezerek 3 bin kişi ile selamlaşıp, görüştü

(Fotoğraflı)

Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, yaklaşık 2 saatte 5 kilometrelik caddenin tamamını yürüyerek, esnaftan destek istedi. En uzun caddedeki 450 iş yerini gezen Yüksel, yaklaşık 3 bin kişi ile selamlaşıp, görüştü.
Referandum çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Kürt kökenli vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Vatan Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Mahallenin en uzun caddesi olan 16. Caddedeki esnafları dolaşarak tek tek selamlaştı.
Yüksel, yaklaşık 5 kilometrelik caddenin tamamını yürürken, caddede bulunan yaklaşık 450 iş yerini ziyaret edip 3 bin kişi ile görüştü. Gezide esnafın sorunlarını da dinleyen Yüksel, çay ikramlarını da geri çevirmedi. Yüksel'in yayan gerçekleştirdiği referandum gezisi ise yaklaşık 2 saat sürdü. Mahallede bulunan Van Gürpınarlılar Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Milletvekili Yüksel, burada derneğin sıkıntılarını dinledi.
Milletvekili Yüksel'e ziyaretinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurt eşlik etti.
(LO-SD-Y)

12.04.2017 18:30:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Milletvekili Tayyar'dan Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirmesi
YEREL

MİLLETVEKİLİ TAYYAR'DAN FIRAT KALKANI HAREKATI DEĞERLENDİRMESİ
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Halep'in yeniden inşasında kullanılacak tek kaynak iddiası
YEREL

HALEP'İN YENİDEN İNŞASINDA KULLANILACAK TEK KAYNAK İDDİASI
Gaziantep'te kayıt dışı istihdamla mücadele
YEREL

GAZİANTEP'TE KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE
Şehitkamil, su sporlarında her kulvarda başarılı
YEREL

ŞEHİTKAMİL, SU SPORLARINDA HER KULVARDA BAŞARILI
Cumhurbaşkanlığı sistemi iyi anlaşılmalı
YEREL

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ İYİ ANLAŞILMALI
Şahinbey'den 500 aileye et yardımı
YEREL

ŞAHİNBEY'DEN 500 AİLEYE ET YARDIMI
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
YEREL

GAZİANTEP'TE PKK/KCK OPERASYONU: 11 GÖZALTI
Milletvekili Uzer ve Başkan Fadıloğlu,Sam Mahallesi sakinleriyle buluştu
YEREL

MİLLETVEKİLİ UZER VE BAŞKAN FADILOĞLU,SAM MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BULUŞTU
GAÜN'de &quot;Kültür Endüstrileri ve Geleneksel Müzik&quot; Paneli
YEREL

GAÜN'DE "KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ VE GELENEKSEL MÜZİK" PANELİ
Üniversite öğrencileri arasında kısa film yarışması
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA KISA FİLM YARIŞMASI
Yerel hayvan koruma görevlileri kimliklerini aldı
YEREL

YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ KİMLİKLERİNİ ALDI
Şehitkamil'de aile eğitimlerini tamamlayanlar sertifikalarını aldı
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE AİLE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYANLAR SERTİFİKALARINI ALDI
Hassa-Dörtyol Tünel Projesinde önemli adım atıldı
YEREL

HASSA-DÖRTYOL TÜNEL PROJESİNDE ÖNEMLİ ADIM ATILDI
Hassa-Dörtyol Tünel Projesi
YEREL

HASSA-DÖRTYOL TÜNEL PROJESİ
Milletvekili Çelik'ten 15 Temmuz vurgusu
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK'TEN 15 TEMMUZ VURGUSU
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE OTOMOBİL KAHVEHANEYE GİRDİ: 7 YARALI
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Milletvekili Çelik'in referandum çalışmaları
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK'İN REFERANDUM ÇALIŞMALARI
Araban'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

ARABAN'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Gaziantep'te polis şüpheli kovalamacası
YEREL

GAZİANTEP'TE POLİS ŞÜPHELİ KOVALAMACASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...