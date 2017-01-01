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Milletvekili Yüksel, 2 saatte 5 kilometre yol yürüdü

- En uzun caddedeki 450 iş yerini gezerek 3 bin kişi ile selamlaşıp, görüştü



(Fotoğraflı)



Lider Olgun

GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, yaklaşık 2 saatte 5 kilometrelik caddenin tamamını yürüyerek, esnaftan destek istedi. En uzun caddedeki 450 iş yerini gezen Yüksel, yaklaşık 3 bin kişi ile selamlaşıp, görüştü.

Referandum çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Kürt kökenli vatandaşların yoğunlukta bulunduğu Vatan Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Mahallenin en uzun caddesi olan 16. Caddedeki esnafları dolaşarak tek tek selamlaştı.

Yüksel, yaklaşık 5 kilometrelik caddenin tamamını yürürken, caddede bulunan yaklaşık 450 iş yerini ziyaret edip 3 bin kişi ile görüştü. Gezide esnafın sorunlarını da dinleyen Yüksel, çay ikramlarını da geri çevirmedi. Yüksel'in yayan gerçekleştirdiği referandum gezisi ise yaklaşık 2 saat sürdü. Mahallede bulunan Van Gürpınarlılar Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Milletvekili Yüksel, burada derneğin sıkıntılarını dinledi.

Milletvekili Yüksel'e ziyaretinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hakan Kurt eşlik etti.

(LO-SD-Y)



12.04.2017 18:30:08 TSI

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