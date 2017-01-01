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Şanlıurfa kurtuluş müzikali İstanbul'da sahnelendi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'da Kurtuluş Müzikali sahnelendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul'daki Şanlıurfalılar Derneği tarafından Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kurtuluş müzikali, İstanbul Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezinde sahnelendi.

Geceye İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu İstanbul'daki Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Müslüm Kayacan, İstanbul'daki Şanlıurfa ilçe dernek başkanları ve çok sayıda Şanlıurfalı katıldı

Şanlıurfa'nın kurtuluşu canlandırıldı

Gecede Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Şanlıurfa'nın düşman işgalinde kurtuluş mücadelesini ve kahramanlık destanını yeniden canlandırdı. Programın sonunda Dernek Başkanı Müslüm Kayacan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(Şİ-SD-Y)



12.04.2017 18:34:39 TSI

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