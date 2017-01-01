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Vali Çataklı Özel Sporcuları Kabul Etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, Özel Sporcular Atletizm Şampiyonasında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Okul sporları faaliyet programında yer alan ve 6-7 Nisan 2017 tarihleri arasında Aksaray'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonasında dereceye giren Ferhat Demir, Sedat Gül ve Kezban Kökçü'yü başarılarından dolayı tebrik eden Vali Çataklı, sporcu öğrencilere hediyeler verdi.

Özel sporcularının yapılacak olan diğer sportif organizasyonlarda daha iyi dereceler elde edecekleri ümidini taşıdığını ifade ederek, başarılarının devamını dileyen Vali Çataklı, öğrencilerin başarısında katkıda bulunan öğretmenlerine de teşekkür etti.

(MAD-SD-Y)



12.04.2017 18:35:23 TSI

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