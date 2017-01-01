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Mardin'den El-Bab'a 10 tır kırtasiye yardımı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'kırtasiye yardım kampanyası' çerçevesinde toplanan 10 tır kırtasiye yardımı, düzenlenen törenin ardından El Bab'a gönderildi.

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Suriyeli öğrenciler için 'kırtasiye yardım kampanyası' düzenledi. Kampanya çerçevesinde toplanan yardımlar, 10 tıra yüklendi. Tırlar, düzenlenen törenin ardından Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderildi. Törene Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'nın yanı sıra ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı. Burada bir açıklama yapan Sarı, "Mazlumun yanında olan bir milletin evlatları olarak örnek bir projeye imza attık" dedi.

Sarı, "Bugün burada anlamlı bir çalışmayı icra etmenin heyecanını yaşıyoruz. Tüm okullarımızın katılımıyla Suriye'nin El Bab bölgesindeki zor durumdaki çocuklarımıza kırtasiye yardımı topladık. Komşumuz Suriye alev alev yanmaktadır. Buradaki savaşta en büyük zararı ise çocuklar çekmektedir. Öyle ki geçtiğimiz günlerde İdlib'de yaşanan elim olayla onlarca çocuk katledilmiştir. Büyük ülke olan Türkiyemiz ise milyonlarca Suriyeli kardeşine sahip çıkmıştır. Bizler de bu konuda üzerimize düşeni yapmak istedik. Bu nedenle sosyal sorumluluk örneği bir projeye imza attık" diye konuştu.



"Tüm okullarımız duyarlı davrandı"

Bu konuda bütün okulların duyarlılık gösterdiğine dikkat çeken Sarı, şunları kaydetti:

"Bu fikri okullarımızla paylaştığımızda hepsi heyecanla kabul ettiler. Bütün imkânlarını seferber ederek rekor seviyede malzeme topladılar. Giden malzemelerin çocuklarda bırakacağı en küçük mutluluk bizim en büyük kazancımız olacak. Bundan sonra da bu tür çalışmalar ile duyarlı olmaya devam edeceğiz."

Konuşmanın ardından dualar eşliğinde tırlar El Bab'a hareket etti.

(MSK-MP-Y)



12.04.2017 18:36:44 TSI

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