YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Asya ve Dede, belediye personeliyle bir araya geldi

Asya ve Dede, belediye personeliyle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve eski Belediye Başkanı Necmettin Dede, belediye personeliyle bir araya geldi.

Belediye Oto Amirliğine giden Başkan Feyat Asya ve Necmettin Dede, burada personellerle bir süre sohbet ettiler. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliğiyle ilgili bir konuşma yapan Necmettin Dede, yeni yönetim sisteminin ülkeye güven ve istikrar getireceğini söyledi. Dede, "2023 hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşacağız inşallah. Belirsizliğin ortadan kalktığı, bürokrasinin azaldığı, karar alma süreçlerinin hızlandığı bir ortamda gerek kamu yatırımları, gerekse özel sektör yatırımları çok daha yüksek seviyeye çıkacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçileceği ve Cumhurbaşkanının en az yüzde 50'nin oyunu almak zorunda olduğunu işaret eden Dede, "Artık o eski siyasi kutuplaşmalar bitecek. Siyasete uyum, uzlaşma kültürü gelecek. Bütün toplumsal kesimlere açılma ihtiyacı doğacak. Bu da milli birliğimizi kuvvetlendirecek, huzurumuzu pekiştirecek. Türk'üyle, Kürt'üyle, Zaza'sıyla, Arab'ıyla, Çerkez'iyle bütün inanç gruplarıyla tüm toplumu kucaklayan adaylar gelecek. Dolayısıyla milli birliğimiz pekişecek, huzurumuz artacak" diye konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise, güçlü bir devlet olmanın yolunun güçlü bir yönetim sisteminden geçeceğini söyledi. Başkan Asya, "Devletsiz kalmanın, güçsüz düşmenin ne demek olduğunu Suriye'den, Irak'tan çevremizden maalesef görüyoruz. Bu ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak güçlü olmamız lazım. Bu fırtınalı zamanda güçlü bir devlet olmazsak, başkaları gelip bize müdahale eder, bizi birbirimize düşürür, gücümüzü kırar ve bugün başka ülkelerdeki ortamı oluşturur. Nitekim 15 Temmuz'da bunu denediler, çok şükür beceremediler. Güçlü bir devlet olmanın yolu da güçlü bir yönetim sisteminden geçiyor. İyi bir yönetim sisteminiz olmazsa uluslararası alanda etkili bir aktör olamazsınız. Bölgenizde ve küresel düzeyde gücünüzü, yetkinizi ortaya koyamazsınız. Yeni yönetim sistemi çok daha etkili bir işleyiş getirecek, Türkiye'yi bölgesinde de dünyada da çok daha güçlü konuma ulaştıracak" dedi.

(NA-MSA-Y)



12.04.2017 18:38:59 TSI

NNNN

