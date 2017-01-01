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Haliliye Belediyesinden "Anadolu'ya Vurulan Mühür İstiklal Marşı" sempozyumu



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi ile Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle "Anadolu'ya Vurulan Mühür İstiklal Marşı" konulu sempozyum düzenlendi.

Haliliye Belediyesi ile Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Anadolu'ya Vurulan Mühür İstiklal Marşı" konulu sempozyumun ilk oturumunu Prof. Dr. Ekrem Bektaş yönetti. Doç. Dr. Celil Abuzer, Yrd. Doç. Dr. Cüneyd Gökçe ve Yrd. Doç. Dr. Mahmut Öztürk'ün konuşmacı olduğu sempozyumun ilk oturumunda "Toplumsal bir mutabakat metni olarak İstiklal Marşı, İstiklal Marşında Şe'air-i İslam ve İstiklal Marşını Kur'an ışığında okumak" konuları anlatıldı. Sempozyumun ikinci oturumuna ise Doç. Dr. Celil Abuzer başkanlık yaptı. Prof. Dr. Ekrem Bektaş, Yrd. Doç. Dr. Levent Bilgi ve Yrd. Doç. Dr. Halef Nas'ın konuşmacı olduğu ikinci oturumda ise "Bir şiir olarak İstiklal Marşı, İstiklal Marşı ve Safahat'ta istiklal ve hürriyet ile Mehmet Akif'in şiirinde mizah" konuları davetlilere anlatıldı. Sempozyuma katılan Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, Haliliye Belediyesi olarak öğrencilere gururlanacakları tarihlerini öğretmen noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Uludağ, konuşmasında, "Haliliye Belediyesi olarak başkanımızın talimatıyla göreve başladığımız günden itibaren gençler üzerine, nesillerimiz üzerine ve gençlerimizin milli manevi değerlerine tekrardan ısındırmak, bunu öğretmek ve geçmişleriyle gurur duymaları için çeşitli çalışmalarımız var. Bunların başında Çanakkale ile ilgili bir kitap bastırdık ve bunun dağıtımını 3 yıldır 8'inci sınıf öğrencilerine dağıtarak okumalarını sağlıyoruz. Bunun devamında da sınavlar yaparak öğrencilere çeşitli hediyeler taktim ettik. Başarılı olan öğrencileri de her yıl Çanakkale'ye götürüyoruz. Yine aynı şekilde Siyer-i Nebi kitabı bastırarak, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtarak deneme sınavı yaptık. Yine aynı şekilde başarılı olan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıp, Çanakkale'ye götürüyoruz. Bunun amacı, gençlerimizi gurur duyacakları tarihiyle özdeşleştirip bundan sonrasında da ülkemiz, vatanımız ve milletimiz için geçmişte bize oynanan oyunların tekrar yaşanmaması için bu çalışmaları yapıyoruz" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından hazırlanan fotoğraf sergisi davetliler tarafından ziyaret edilirken, sempozyuma akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

(Şİ-SD-Y)



12.04.2017 18:40:50 TSI

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