12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Yılmaz: "Çarşambalılar kararını vermiş"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:35
Başkan Yılmaz: "Çarşambalılar kararını vermiş"
Başkan Yılmaz: "Çarşambalılar kararını vermiş"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Çarşamba mitinginde hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirdiği mitinge katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, memleketi Çarşamba'da hemşehrileri tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. Miting alanına girdiği andan itibaren fotoğraf çekinmek isteyen onlarca hemşehrisini de kırmadı.

"Hala kararsız olan varsa gelsin evet desin"
Çarşamba'da yapılan mitingde coşkulu ve heyecanlı kalabalığı görünce "Çarşamba kararını vermiş" diyen Başkan Yılmaz, "Memleketim diye söylemiyorum. Ama Çarşambalılar her seçimde ülkenin geleceği için, istikrarı için karar veriyor. 3 gün sonra sandığa gidiyoruz. Bu seçimlerde de evet diyerek sandıkları patlatacaklar. Tek başlılık falan diyorlar ya hani. Onlar yanılıyor. İki karpuz bir koltuğa sığmaz diye boşuna dememişler. Ülkemizin çift başlılıktan kurtulacağı gün 16 Nisan'dır. Vesayetin sandığa gömüleceği, milli iradenin tüm Cumhuriyet tarihindeki en önemli zirvesine tırmanacağı gün 16 Nisan'dır. Ülkemizin daha da gelişeceği, değişeceği, büyüyeceği günlerin başlangıç tarihi 16 Nisan'dır. Bu ülke ve bu ülkenin insanları bunu sonuna kadar hak ediyor. Onu için, hala kararsız olan varsa gelsin evet desin" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

12.04.2017 18:43:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bafra'ya 250 yeni çöp konteyneri
YEREL

BAFRA'YA 250 YENİ ÇÖP KONTEYNERİ
Bafra Belediyesi çalışanlarına sağlık taraması
YEREL

BAFRA BELEDİYESİ ÇALIŞANLARINA SAĞLIK TARAMASI
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Samsun'da
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ, SAMSUN'DA
Bafra emniyetinden motosikletlere sıkı takip
YEREL

BAFRA EMNİYETİNDEN MOTOSİKLETLERE SIKI TAKİP
&quot;Önümüzdeki maçlara odaklandık, yolumuza bakıyoruz&quot;
YEREL

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ODAKLANDIK, YOLUMUZA BAKIYORUZ"
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Samsun'da
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ, SAMSUN'DA
Başkan Sarıcaoğlu 'evet' için mahalle turunda
YEREL

BAŞKAN SARICAOĞLU 'EVET' İÇİN MAHALLE TURUNDA
İlkadım'ın binası Beştepe Külliyesi gibi olacak
YEREL

İLKADIM'IN BİNASI BEŞTEPE KÜLLİYESİ GİBİ OLACAK
MEB Müsteşar Yardımcısı Samsun'daki eğitim projelerini inceledi
YEREL

MEB MÜSTEŞAR YARDIMCISI SAMSUN'DAKİ EĞİTİM PROJELERİNİ İNCELEDİ
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Kastamonu'da:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ, KASTAMONU'DA:
&quot;Samsunspor hala hasta yatağından ayağa kalkmadı&quot;
YEREL

"SAMSUNSPOR HALA HASTA YATAĞINDAN AYAĞA KALKMADI"
Rektör Bilgiç'in &quot;Açık Kapı Günü&quot;ne vali ve başkan sürprizi
YEREL

REKTÖR BİLGİÇ'İN "AÇIK KAPI GÜNÜ"NE VALİ VE BAŞKAN SÜRPRİZİ
Lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor
YEREL

LİSE ÖĞRENCİSİNDEN 2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

MHP Grup Başkanvekili Usta:
YEREL

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ USTA:
Başbakan'ın mektubu İlkadımlı 56 bin genç seçmene ulaştı
YEREL

BAŞBAKAN'IN MEKTUBU İLKADIMLI 56 BİN GENÇ SEÇMENE ULAŞTI
Büyükşehir şehri yaza hazırlıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR ŞEHRİ YAZA HAZIRLIYOR
Samsun'da hırsızlık iddiası
YEREL

SAMSUN'DA HIRSIZLIK İDDİASI
YEDAŞ Genel Müdürü Aktürk:
YEREL

YEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ AKTÜRK:
Dilencinin parası ekmeğin içinde bulundu
YEREL

DİLENCİNİN PARASI EKMEĞİN İÇİNDE BULUNDU
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN:
Dünya Parkinson Farkındalık Günü
YEREL

DÜNYA PARKİNSON FARKINDALIK GÜNÜ
68 STK'dan referandumda &quot;evet&quot; çağrısı
YEREL

68 STK'DAN REFERANDUMDA "EVET" ÇAĞRISI
Başkan Yılmaz: &quot;Türk halkının ferasetine inanıyorum&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "TÜRK HALKININ FERASETİNE İNANIYORUM"
Samsun'da FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY DAVASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...