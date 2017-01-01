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Amasyalı öğrencilere 350 bisiklet



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 350 bisiklet öğrencilere dağıtıldı.

Fiziksel aktiviteyi teşvik etmek amacıyla uygulanan 1 milyon bisiklet kampanyası kapsamında Çelebi Mehmet Meydanı'nda düzenlenen dağıtım törenine Vali Salih Işık, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Öner Nergiz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, İl Sağlık Müdürü M. Rüştü Ertosun, diğer yetkililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Halk Sağlığı Müdürü Nergiz, kampanyanın bakanlığın fiziksel aktiviteyi artıracak en etkin yöntemlerden biri olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için düzenlediğini söyledi.

(MÇ-SLH-Y)



12.04.2017 18:44:15 TSI

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