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Akyazı'da asfalt serim çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı'da ilçe genelinde yağmur suyu hattı, altyapı ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığı yollarda asfalt serimine başlanıldı.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yağmur suyu hattı, altyapı çalışması ve kanalizasyon çalışmalarının tamamlandığı ve asfalt yama işlemlerinin bittiği yollarda asfalt serimine başladı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 3 kilometrelik yolun asfalt serimi tamamlandı. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Aksakal ve Belediye Meclis Üyesi Kemal Kaliç ile birlikte asfalt serim çalışmaları yerinde incelendi. İnceleme sırasında Başkan Akcan vatandaşlar ile de sohbet etti. Çalışmalarının havaların ısınmasıyla asfalt programının daha da hızlanacağını söyleyen Başkan Akcan, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve çalışma ekiplerine teşekkür etti.

(BCT-İÇ)



12.04.2017 18:44:34 TSI

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