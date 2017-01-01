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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Organize sanayi bölgesine yeni cami yapılıyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:37
Organize sanayi bölgesine yeni cami yapılıyor
Organize sanayi bölgesine yeni cami yapılıyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ikinci kısımda ikinci caminin temeli atıldı.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde bugün ikinci caminin temeli atıldı. Hayırsever yatırımcı iş adamlarının katkılarıyla yapılacak olan caminin ilk harcı döküldü. Şanlıurfa Organize Sanayi 2. Bölgedeki temel atma törenine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, OSB Müteşebbis heyeti üyeleri Mithat Arhan, Mustafa Sarı ile 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapan çok sayıda iş adamı katıldı. Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma töreninde Dergah Camisi imamı İbrahim Onat tarafından Kur-an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından yapılan açılış konuşmalarında sanayicilere hitap eden Vali Tuna, Şanlıurfa sanayisinde artan istihdamın ardından ikinci camiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Şanlıurfa Sanayisinin büyümesinin Şanlıurfa ekonomisini de büyüteceğine dikkat çeken Vali Tuna, "Sahip olduğumuz genç nüfusun istihdamı için sanayimizin büyüyüp gelişmesi her bakımdan sevindirici bir durumdur. Yatırımcılarımızın Şanlıurfa'yı tercih etmesi de ayrıca mutluluk verici bir gelişmedir" şeklinde konuştu. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Camileri Dernek Başkanı Ahmet Düzgör ise, hayırsever iş adamları tarafından yapılan yardımlar sayesinde yapılacak olan caminin hayırlı olmasını dileyerek, 12 bin metre kare alanda yapılacak olan caminin toplamda 5 Milyon Türk Lirasına mal olacağını kaydetti.
Yapılan konuşmaların ardından cami temelinin atılması için İl Müftüsü İhsan Açık tarafından dualar edilip butonlara basıldı.
(Şİ-SD-Y)

12.04.2017 18:45:08 TSI
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