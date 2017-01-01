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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Mardin'de 2 bin zeytin ağacı dikildi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:37
Mardin'de 2 bin zeytin ağacı dikildi
Mardin'de 2 bin zeytin ağacı dikildi

(Fotoğraflı-Görüntülü)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin Deyrulzafaran Manastırı yerleşkesi içerisine 2 bin zeytin fidanı dikildi.
Mardin'de bulunan Deyrulzafaran Manastırı yerleşkesinde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, İstanbul Beyoğlu Meryemana Süryani Kadim Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin'in katılımlarıyla 2 bin zeytin fidanı dikildi.
Fidan dikim töreni öncesi konuşan Vali Yaman, Mardin'de ki birlikteliğin dünyaya örnek olduğunu söyledi. Yaman, "Burada zeytin ağacının dikilmesi önemli. Mardin yöremiz Derik zeytinin orijinin olduğu bir bölge. Allah rahmet eylesin şehit Kaymakamımızda, Derik zeytinin yaşatılması için yoğun bir çalışma içerisindeydi. Süryani toplumumun da buna örnek olması Mardin için sevindiricidir" dedi.
Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ise Mardin'in medreseleriyle, camileriyle, kiliseleriyle, bir bütün olarak büyük bir güzellik olduğunu vurguladı.
Yapılan konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleşti.
(MSK-MP-Y)

12.04.2017 18:45:25 TSI
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