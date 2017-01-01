12 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Cüzdan hırsızı sahte kimlik ile yakalandı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:40
Cüzdan hırsızı sahte kimlik ile yakalandı

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - Sakarya'da caminin şadırvanında abdest alan kişilerin cüzdanını çalan hırsız sahte kimlik ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı Tabakhane Mahallasinde bulunan bir caminin şadırvanında abdest alan bir kişinin cüzdanını ve Çökeklekler Mahallesindeki bir camide abdest alan başka bir kişinin cebindeki cüzdanından 6 bin 500 TL'sini çalan M.Ç. (58) isimli şahıs, Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Camii önünde H.A. adına düzenlenmiş sahte bir kimlik ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, M.Ç. isimli şahsın 9 ayrı suçtan aranması olduğu ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
(BCT-Y)

12.04.2017 18:48:20 TSI
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