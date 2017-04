YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaca TOKİ'de anahtar teslim heyecanı

Alaca TOKİ'de anahtar teslim heyecanı

- Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz;

- "Referandumda her seçimden fazla daha fazla destek verip Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız"

- AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

- "Krallıkla yönetilen Avrupa ve Terör örgütleriyle kol kola gezenler bize demokrasi dersi vermeye kalkmasın"

- AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu;

- "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şaha kalkmış bir Türkiye, iyi yönetilen bir Türkiye mazlumlara umut olacak"



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum'un Alaca ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Konut İdaresi tarafından yaptırılan 220 konutun anahtarı düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

TOKİ konutlarında düzenlenen törene AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz ve vatandaşlar katıldı.

Alaca Belediye Başkanı Muhammet Esat Eyvaz, referanduma sayılı günler kaldığını hatırlatarak, "Pazar günü her seçimde verdiğiniz destekten daha çok destek vererek Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Alaca'da girdikleri her seçimden alınlarının akıyla çıktıklarını belirten Başkan Eyvaz, 16 Nisan'daki halk oylamasının ülkenin kaderini belirleyeceğini dile getirdi. Bu referandumun öneminin 15 Temmuz'dan geldiğini dile getiren Eyvaz, "Çok partili sisteme geçtikten sonra Menderes yasakları kaldırdı. Bunun bedelini canıyla ödedi. Cumhurbaşkanımızda 2002 yılından bugüne kadar milletin değerleri doğrultusunda siyaset yaptı. Dizlerinin üzerine çöken Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Milli ve manevi değerler doğrultusunda hizmet yapan insanların ödediği bedeli 15 Temmuz'da canına kast ederek Cumhurbaşkanıma ödetmek istediler" dedi.

Alaca'ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Eyvaz, "Bugün Alaca TOKİ konutlarının ikinci etabının anahtar teslimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçe halkımıza verdiğimiz sözleride gerçekleştirmenin onurunu duyuyoruz. 220 konut olarak planladığımız ilk etap konutlarının 140 olarak yapma fırsatını bulduk. Halkımız büyük bir ilgi gösterdi. Taleplere yetişemedik. Alaca bize ve AK Partiye inandı. Yeni talepler var. Talepler doğrultusunda yeni alternatif alanlar bakıyoruz. Burada ev alamayan kardeşlerimiz yeni arsa alanı bulduğumuzda inşallah yeni toplu konut projemiz başlayacak. Ayrıca ilçemize kış mevsimi öncesi doğalgaz geldi. Çorum'un doğalgaz gelmesi planlanan ilçeler arasında ilk biz kavuştuk. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar devam ediyor. İnsanlarımızı bu konforla tanıyştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Abone çalışmasında bizi mahcup etmeyen doğalgaz gelmeden elini taşın altına koyan ilçe halkına da teşekkür ediyoruz. Alaca'ya yeni İmam Hatip Lisesi yapıyoruz. Hükümet konağımız için çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü açıyoruz. Spor Toto destekli ilçemize 7 halı saha, 3 tenis kortu, 3 basketbol sahası, 3 voleybol sahası yapıyoruz. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



"Terör örgütleriyle kol kola gezenler bize demokrasi dersi vermeye kalkmasın"

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da, krallıkla yönetilen Avrupa ve törör örgütleriyle kol kola gezenlerin Türkiye'ye demokrasi dersi veremeyeceğini ve buna hakkının da bulunmadığını söyledi.

16 Nisan'a kadar rehavete kapılmadan gece gündüz demeden tüm teşkilatlarla birlikte referandum çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Karadağ, "Pazar günü sandıklar açıldığında terör örgütlerinin sözcüleriyle kol kola giren muhalefet, bu ülkeye ders vermeye kalkışan Avrupa ve diğer şer odaklarına, bu milletin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerine halkımız gereken dersi verecektir. Çok partili siyasete geçtiğimizden itibaren CHP hiçbir zaman yüzde 50'ye yaklaşamadı. CHP yüzde 50'ye çıkamayız iktidarı rüyamızda görürüz diyor. Krallıklarla yönetilen Avrupa bize demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Terör örgütleri ile birlikte olanlar bize demokrasi dersi vermeye kalkıyorlar. Bunlara gereken dersin verilmesi için sandıklardan güçlü bir evet çıkması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en güçlü yönlerinden birisinin yürütmeyi iki başlı olmaktan kurtarmak suretiyle, gelecekte muhtemel devlet krizini ortadan kaldırarak uygulamada istikrarlı bir yönetim sağlaması olduğunu dile getiren Karadağ, "Ayrıca Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçiminin birlikte yapılması, seçimler arasında 5 yıl kesintisiz sürenin olması, seçimden mutlaka tek başına iktidarın çıkması suretiyle sistemde tıkanmalar önlenecek ve istikrar sağlanacaktır. Türkiye'de yaşanan siyasal ve ekonomik kriz ve kaosların en önemli nedeni mevcut sistemden kaynaklanan koalisyonlar, sık hükümet değişiklikleri ve hükümet boşluklarının olduğu tecrübe edilmiş bir gerçektir. Mevcut sistemin ürettiği söz konusu istikrarsızlıklara rağmen, hala bu sistemin istikrar sağlayacağını, amacı istikrar olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ise istikrarsızlık oluşturacağını söylemek tutarsızlıktır" dedi.



"İyi yönetilen bir Türkiye mazlumlara umut olacak"

AK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şaha kalkmış, iyi yönetilen bir Türkiye'nin dünya mazlumlarına umut olacağını söyledi.

Türkiye'de milletin cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi ve ülkeye kazandırılan yatırımların bir kısım çevrelerde rahatsızlık verdiğine dikkat çeken milletvekili Uslu, bu çevrelerin Türkiye'yi mecsizleştirmeye çalıştığana dikkat çekti.

Türkiye'de artık yeni bir değişim zamanı olduğunu anlatan Uslu, "Türkiye değişirse dünya değişecek. Yönünü Türkiye'ye dönen mazlumların kaderi değişecek. Hepimizi merhamet medeniyetinin varisleri olarak sadece ülkemize değil etrafımıza da umut olmaya devam edeceğiz. Bu bir siyasi seçim değil. Türkiye'nin geleceği ve kaderi oylanacak. Bir tarafta Kandil, FETÖ, PKK, DEAŞ öbür tarafta da sağ duyu sahibi milliyetçi ve muhafazakar vatansever, ülkenin geleceği için kendi canından geçen insanlar. Kendi geleceğimizi düşünerek oy vereceğiz ve evet diyeceğiz. Düne kadar bize hasta adam diyorlardı. Bir çok insanda özenti olarak Avrupa'yı önemsiyor, bize örnek gösteriyordu. Ama artık biz dünyaya örnek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Alaca'ya yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Uslu, "Gençlerimizin sosyal aktivite ve eğitimlerine büyük katkı sağlayacak Alaca Gençlik merkezimizin yapımı hızla devam ediyor. Alaca ilçemizi doğalgaz konforuna kavuşturduk. 118 bin 350 dekar tarım arazimizi sulayarak yıllık 77 milyon lira zirai gelir artışı sağlayacak Koçhisar Barajının yapımı devam ediyor. Koçhisar Sulaması projemiz kapsamında 15 bin dekar arazi cazibeli olarak sulanmaya başladı. Alaca TOKİ 1. Etap 140 Konut tamamlandı. 124'ü alt gelir grubu olmak üzere 2. Etap 220 konutun yapımı da tamamlandı. Alaca ilçemizin Çorum ve Yozgat'a ulaşımını sağlayan bölünmüş yolumuz tamamlandı, sıcak asfalt yapımı devam ediyor. Çevre yolu köprülü kavşak çalışmasını da kapsayan Sungurlu-Alaca-Zile bölünmüş yolu ikmal ihalemiz yapıldı. Alaca artık eski Alaca değil. Yatırımlarla ilçenin çehresi değişti modern şehirde ne varsa tüm ilçelerimizde o olacak. Bütün ilçelerin hangi alanda ihtiyacı varsa o karşılanacak. Herkes uyum içerisinde ekip ruhuyla hareket ediyor. Çorum'a gelen hizmetlerin tamamı 11 milyar lira. Hızlı tren ve yük treni geldiğinde Çoruma bu sefer yatırımlar daha hızlı akacak. İnsan trafiği başlayacak. Ekonomide hareketlilik başlanacak. Hizmetlerimiz devam edecek. Hizmetlerin devamı istikrara bağlı" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

(MMY-BÖ)



12.04.2017 18:48:46 TSI

NNNN