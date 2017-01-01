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İsraf önleme konferansı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:42
İsraf önleme konferansı
İsraf önleme konferansı
- Prof.Dr.Erbaş:
- "İsraftan kaçınılmalı"

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Karesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İsrafı Önleme" konulu konferansa konuşmacı olarak BAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş katıldı. İsrafın zararlı ve kaçınılması gereken bir davranış olduğunun altını çizen Prof.Dr. Erbaş insan gibi üstün bir varlığın bu tür davranışlardan mutlak suretle kaçınması gerektiğinin altını çizdi.
Balıkesir Lisesi Konferans salonunda düzenlenen "İsrafı Önleme" konulu konferansa konuşmacı olarak BAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Erbaş katıldı. Erbaş israfı üç başlık altında ele alacağını ifade ederek " Toplum, fert ve eğitim bazında israfı ele alacağım ama onun öncesinde genel bazı şeyler anlatmak istiyorum. Eğitim en önemli mesele. İnsan, Cenab-ı Allah'ın yarattığı en değerli varlık. Cenab-ı Allah rabbil alemin pek çok alem yaratmış. Bir alem yaratmış ki merkezinde insan var. Diyor ki, 'Senin bedenini topraktan yarattım. Sen bu evrenin bir parçasısın. Sen bundan ibaret değilsin' diyerek insana kendi ruhundan üfledi. Yani her insanda Cenab-ı Allah'tan gelen ilahi bir nefes var. Bu nefes onu ruhlar alemine ait meleklerle akraba kılıyor. İnsan özel bir varlık. İşte ergenliğe girince bir yandan bedeni olgunlaşıyor bir yandan da ruhu. İnsanı diğer varlıklardan ayıran husus akıl sahibi olmasıdır. Kalp sahibi, sevgi sahibi olmasıdır" dedi.

Her bir insan çok değerlidir
Ergenlikle birlikte insanların bir vasıf kazandığına dikkat çeken Prof. Dr. Muammer Erbaş "Bir şeyi isimlerle değil, isteyerek, bilerek yapmak. Allah'ın o nefesi biz de cüzzi iradeyi oluşturuyor. İnsan da Allah adına her düşüncesini, kelimeyi bilerek, düşünerek söylemeli. Her şey öyle güzel bir halde yaratılmış ki. Bakın mesela güneş biraz yakın olsaydı, dünyada yaşam olmazdı. İnsan yarım dakika, bir dakika nefes almasa düşüp bayılıyor. Ölüyor işte o nefesi sana bütün bu bitkiler sağlıyor. Allah'ın yarattığı pek çok mahlukat var. Ve insana 'Eşref-i Mahlukat' deniliyor. Yani tüm varlıkların en üstünü. Ama hangi insan? İşte burası çok önemli. Peygamberler, veliler, her bir insan. Eğitim çok zor bir şey. İnsan eğitmek çok zor. Çileden çıkılıyor, tükeniyor öğretmenler. Artık kendimize gelmemiz ve bakışımızı değiştirmemiz lazım. Her bir insan çok değerlidir. O yüzden onlar bize önce Allah'ın sonra milletimizin bize emaneti. İnsan olmak bir yandan çok büyük bir şeref, bir yandan da çok ağır bir emanet. İnsanların melekleşme özelliği var. Ne diyoruz? Melek gibi insan, ama insanlar eğitilmezse o insan vahşi bir canavara dönüşüyor sonra şeytanlaşıyor. Eğitimin telafisi yok, inanın ıskaladığınız her talebe yarın sana ya katil, ya hırsız yada terörist olarak geri dönecektir. Mazereti yok o yüzden eğitim telafisi olmayan bir şey. Allah 2. Bir şans vermiyor kimseye bir şansı var onu iyi kullanabilmesi için bu çocuklara yardım etmeliyiz" şeklinde konuştu.
İsrafı Önleme konulu konferansa Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.
(OF-

12.04.2017 18:49:03 TSI
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