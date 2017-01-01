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AK Partili Göçer: "Cumhurbaşkanının sorumlulukları artıyor"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:51
AK Partili Göçer: "Cumhurbaşkanının sorumlulukları artıyor"
AK Partili Göçer: "Cumhurbaşkanının sorumlulukları artıyor"

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer getirmek istedikleri sistemde Cumhurbaşkanı yetkilerinin tekrar düzenlendiğini, sorumluluklarının ise arttırıldığını söyledi.
AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer, beraberinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyeleriyle bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde TTSO Başkanı Ahmet Arat'ın davetlisi olarak oda üyeleriyle düşüncelerini paylaşan Tokat Milletvekili Celil Göçer, getirmek istedikleri sistemde Cumhurbaşkanı yetkilerinin tekrar düzenlendiğini, sorumluluklarının ise arttırıldığını söyledi.
Göçer, "Aslına bakarsanız bu parlamenter sitemi sorgulamamız lazım. Parlamenter yerine, parlamentosu olan sistem desek çok daha doğru olur. Çünkü bizde parlamenter sistem filan tam anlamıyla söz konusu değil. 27 Mayıs'tan ve 1980 darbesinden sonra getirilen sistemde parlamento var gibi görünüyor ama sistemde çok sayıda üst merci de var. Dünyada uygulanan ve klasik olan parlamenter sistem şuan bizim uyguladığımız bu sistem değildir. Bunu böyle ifade etmek lazım. Seçilmiş olan bir meclis ve bir başbakan ile beraber yine seçilmiş olan bir Cumhurbaşkanının yönettiği bir yapı yürütülmesi imkansız olan iki başlı bir sistemdir. İşte bizim amacımız 16 Nisan'da halkımızın vereceği evet kararıyla bunun önüne geçmek" dedi.
(Nİ-UY-Y-)

12.04.2017 18:59:20 TSI
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