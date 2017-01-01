YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:

- "Hemşehrilerimle gurur duyuyorum"



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buluşmasına yoğun ilgi gösteren tüm Şanlıurfa halkına teşekkür etti. Başkan Çiftçi, "Böylesine bir millete hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı etkinliklerine katılmak üzere kente gelen ve düzenlenen programda Şanlıurfalılara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buluşmasına katılan herkese teşekkür etti.

Şanlıurfa tarihinin en yoğun katılımlı buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri hemşehrilik beratını verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Nihat Çiftçi, "Şanlıurfamız birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bağrına bastı. Çok güzel bir katılım gerçekleşti. Şanlıurfamız bir kez daha Cumhurbaşkanımızın gönlünde yer edindi, bir kez daha hafızasına kazınmış oldu. Bu eserin sahibi tüm Şanlıurfalılardır, 13 ilçe ve bin 380 mahallemizdir. Ben buluşmaya gelen ve bize bu güzel manzarayı yaşatan tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çiftçi konuşmasında büyük bir miting alanına ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için de yer tespiti çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekleyerek, "Yer planlaması ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Şanlıurfa'ya bir miting alanı kazandıracağız. Valiliğimizin yanındaki Cumhuriyet Parkı resmi meydanımız olacak ve Rabia Meydanımız ise kültürel faaliyetlerde kullanılacak. Biz miting için de daha geniş bir alanı planlama aşamasındayız. Yer tespitin ardından bir ayda tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız ve büyük bir miting alanı Şanlıurfa'ya kazandıracağız" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Mahmut Kaçar da Başkan Çiftçi'den aynı duyguları paylaşarak, "Şanlıurfa, tarihinin en yoğun katılımlı mitingini yaşadı. Resmi rakamlara göre 210 bin ama meydan dışından da izleyenler ile sayıları 300 bine ulaşan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanlarını karşıladılar. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(Şİ-SD-Y)



12.04.2017 19:11:43 TSI

NNNN

