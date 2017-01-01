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Bafra'ya 250 yeni çöp konteyneri

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:13
Bafra'ya 250 yeni çöp konteyneri
- Bafra Belediyesi 250 yeni çöp konteyner aldı

(fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Belediyesi 250 adet yeni çöp konteynır aldı. Alınan konteynırlar ilçenin çeşitli mahallelerine konuldu.
Bafra Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, "İlçemizin temizliğine önem veriyoruz. Yeni mahallelerimiz dahil olmak üzere bazı mahallelerimizde çöp konteynırı talepleri vardı. Bu ihtiyacı Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tespit etmiş, gerekli çalışmaları başlatmıştı. Bu çalışmalar neticelendi" dedi.

"Çevreye duyarlı ve temizliğe önem veren bir belediyeyiz"
Çevreye duyarlı ve temizliğe önem veren bir belediye olduklarını belirten Şahin, "Yeni mahallelerimizle beraber temizlik konusunda hizmet alanımız çok genişlemişti. Temizlik İşleri Müdürümüz ve personellerimiz bu alanda en verimli hizmeti yapabilmek için çok yoğun çalıştılar. Bununla beraber daha iyi hizmet yapabilmek için araç ve gerece ihtiyacımız bulunmaktaydı. Çöp konteynırları da bu ihtiyaçlarımız arasındaydı. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız kanalıyla bir miktar çöp konteynırını devreye sokmuştuk. Tabii bu yeterli değildi. Belediye olarak 250 adet yeni konteynır aldık. Bu konteynırları ilçemizde ihtiyacı olan mahallelerimizdeki alanlara yerleştirmeye başladık. Temizlik hizmetleri konusunda başka çalışmalarımızda var. Bunları da devreye soktuğumuzda eksik kaldığımız yerlerde çalışmalarımız daha iyi olacaktır" diye konuştu.
Vatandaşlardan çöpleri, çöp konteynerlerine atmaları isteyen Şahin sözlerini, "Hemşerilerimiz temizliğe önem veriyor. Tabii küçük bazı eksiklikler var. Hemşerilerimden çöplerini çöp konteynerlerinin yanına değil içine atmalarını, konteynerlere ateşli maddeler atmamalarını rica ediyorum. Bizler insanlarımızın sağlığını düşünerek periyodik olarak çöp konteynerlerimizi ilaçlamaktayız. Bu çalışmalarımız temizlik işleri müdürümüz ve ekiplerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor ve zamanında ilaçlamaları yapmaktadır" şeklinde tamamladı.
(ŞU-SLH-Y)

12.04.2017 19:21:53 TSI
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