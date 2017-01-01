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Kahta Belediyesi tarafından istişare toplantısı yapıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:25
Kahta Belediyesi tarafından istişare toplantısı yapıldı
Kahta Belediyesi tarafından istişare toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Parti üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Kahta ilçe Belediyesi tarafından bir düğün salonunda organize edilen istişare toplantısına TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, kurum amirleri, mahalle muhtarları, AK Parti üyeleri ile vatandaşlar katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Madem ki bu sistem iyiydi, neden Dersim'de binlerce insanı soykırımdan geçirdi. Gencecik fidanları toprakla buluşturdu. 90 yaşındaki insanları idam ettirdi. Neden ezanı Türkçeye çevirdiniz. Bu sistem iyiyse bu ülkenin başbakanını, Deniz Gezmiş'i neden astırdınız. Hani hepimiz bu ülkede kardeştik. Hani hepimiz bu bayrağın altında özgürce yaşayacaktık. Hep önümüze koyduğunuz özgürlük ve demokrasi anlayışı bu muydu, sitemi savunan koltuk sevdalıları Ankara'daki koltuğunu kaybetmemek için milleti kandırmaya çalışıyor. Ama biz bu ülkenin geleceği için onların oyunu bozacağız. Referandumda yüksek bir 'evet' ile çıkacağız. Ülkemiz 'Evet' ile daha özgür daha demokratik olacak. Koltuk sevdalılarına yolu gösterecek" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise 16 Nisan referandumunun bir parti yada bir şahsın meselesi olmadığını söyleyerek, "Bu mesele memleket meselesidir. Hepimizin ortak geleceğidir. Türkiye'yi kamburlarından kurtaracak olan bir memleket meselesidir. Sadece 10 sene içerisinde darbe planlarından e-muhtıraya, parti kapatma davalarından gezi olayına, Kobani'den 15 Temmuz'a. Bu millet kendisine yönelen birçok tehdit ile karşı karşıya kaldı. Allah'a hamt olsun ki tüm bu belalardan kurtularak büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Biz artık yamalı bohçaya dönmüş, krizlerin olduğu siyasi ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı, kuruların bir biriyle çatıştığı bu kavgada milletin kaybettiği sistemi 16 Nisanda sandığa gömmek istiyoruz. Artık bu ülkede darbelere ve teröre son vermek istiyoruz. O terör örgütleri 16 Nisanda 'evet' oyunun çıkması ile birlikte terörün biteceğini söylüyor. Bizde 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz ve terörü bitireceğiz" dedi.
(HT-SD-Y)

12.04.2017 19:32:54 TSI
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