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Milletvekili Tayyar'dan Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirmesi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 19:30
Milletvekili Tayyar'dan Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirmesi
Milletvekili Tayyar'dan Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirmesi
- Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil tayyar:
- "Şuanda ferene basmış durumdayız"
- "Bazen daha uzun zıplamak için iki adım geri atmak gerekiyor"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - AK parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı radyo programında Fırat Kalkanı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, daha fazla zıplamak için bazen geri adım atmak gerektiğini söyledi.
Referanduma evet çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şirinnar radyonun konuğu oldu. Tayyar, Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatını bitirerek, frene bastığını belirterek Tayyar, "Amerika PKK ve YPG üzerinden bir koridor oluşturmaya çalışıyor. Biz buna izin veremezdik ve Fırat kalkanı operasyonu ile yüreklerine hançer vurduk. Membüç'te Amerikalı ve Ruslar var. Biz şuanda frene basmış durumdayız. Bazen daha uzun zıplamak için iki adım geri adım atmak gerekiyor" dedi.
Muhalefeti de eleştiren Tayyar, "Demokrasi birbirine tahammüldür. Farklılıkları zenginlik olarak görmektir. Toplumun herkesimi parlamentoda kendisini temsil ediyor. Yüzde 10 barajı istikrar barajı için konuldu. Muhtemelen yüzde 10 barajı aşağıya çekilecek. Bu dar bölge yada daraltılmış bölge olabilir. Bizimin değiştirmeye çalıştığımız şey hükumet sistemidir. Türkiye 1923 yılında Cumhuriyetten yana tercihini yapmıştır. İlk kez millet eliyle devlet içindeki kirli eller yıkılınca milli bir devlet olacak. Bu haliyle Türkiye darbelere açıktır. Biz bunun için bu sistemi getirdik. Türkiye'de işçiden kopuk bir sendika anlayışı var. Gaziantep'in 60 yıllık birikmiş sorunları var. Hükumetin Gaziantep'e özel bir kalkınma planı gerekiyor. Kentsel dönüşüm çok önemlidir. Biz bunu başaramazsak Gaziantep ilerde ciddi sorunlar yaşar. Sanayicilerin işçilerinin sosyal hayatını da düşünmesi gerekiyor. 60 yıllık problemi 10-15 yıl içinde çözmüş olacağız" dedi.
(LO-SD-Y)

12.04.2017 19:38:39 TSI
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