YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Bahar Bahar Zonguldak" fotoğraf yarışması düzenleniyor

"Bahar Bahar Zonguldak" fotoğraf yarışması düzenleniyor



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - "Bahar Bahar Zonguldak" Fotoğraf Yarışması; Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Zonguldak Fotoğraf Derneği (ZFD) işbirliğinde düzenlenecek.

BAKKA "Bahar Bahar Zonguldak" fotoğraf yarışmasıyla Zonguldak'ın sahip olduğu doğal güzelliğin, tabiat varlıklarının, tarihi ve turistik zenginliği ile kültürel değerlerinin ulusal düzeyde farkındalığının artırılmasını, fotoğraf sanatının geliştirilmesini, fotoğraf ve fotoğrafçı arasındaki ilişkiyi geliştirebilmek için yarışmaya katılacak fotoğrafçıları ve yarışmacıları ödüllendirmeyi hedefliyor. Bahar döneminde çekilmiş Zonguldak fotoğraflarından oluşan bir seçki Zonguldak şehrinde yaşayan halkla paylaşılacak ve seçilen fotoğraflar BAKKA'nın hazırlayacağı her türlü doküman ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilecek.

Yarışma aşağıda belirtilen 2 dijital (sayısal) kategoriden oluşuyor. "Zonguldak'ta Doğa" kategorisinde yarışmacılar Zonguldak ilinde bulunan mağaraları, şelaleleri, plajları, yaylaları, Zonguldak'ın doğal ortamında yaşayan kuş, kelebek gibi diğer canlı türlerini fotoğraflayarak yarışmaya en fazla 4 fotoğraf ile katılabilecek.

"Zonguldak'ta B@h@r" kategorisi ise İnstagram üzerinden yapılacak. Yarışmacıların fotoğrafları yarışma süresince kişisel paylaşımlarından ayrı olarak instagram/baharbaharzonguldak hesabı altında belirlenmiş #zonguldaktabahar hashtagine yüklemeleri istenecek. Bu kategori için özel oluşturulacak havuzda toplanacak fotoğraflar, yarışma jürisi tarafından değerlendirilip ödüllendirilecek. Yarışmacılar bu kategoride deniz ve doğa gibi Zonguldak'ta baharı çağrıştıran her türlü güzelliği fotoğraflayarak yarışmaya katılacaklar. Yarışmacılar bu kategoriye en fazla 4 fotoğraf ile katılabilecek.

(OA-OA-Y)



12.04.2017 21:24:17 TSI

NNNN

