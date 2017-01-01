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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken, 172.43 gram metamfetamin ve 81 gram bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Battalgazi mahallesi ve Talas ilçesinde ortaklaşa yaptığı operasyonda E.K, Ö.E, E.T, F.U, Ü.E, E.Ö ve H.C isimli şüpheli şahıslardan E.Ö, E.K, H.C, Ö.E ve E.T yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 172.43 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi, 81 gram bonzai, 5 parça halinde satışa hazır metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ve 1 adet kuru sıkı tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

(AG-Y)



12.04.2017 22:07:02 TSI

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