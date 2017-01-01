YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Zonguldak'ta

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Zonguldak'ta



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Kocaeli'nin ardından 11. durağı olarak Zonguldak'a ulaştı. Uğur Mumcu Kavşağında bulunan TIR, Zonguldaklı vatandaşlar ile buluşuyor.

Bodrum'u Anadolu ile buluşturmak için yola çıkan ve bugüne kadar 10 şehre uğrayan Bodrum Tanıtım TIR'ı kömür diyarı Zonguldak'ta. 12 ve 13 Nisan tarihlerinde Zonguldak Uğur Mumcu Kavşağı'nda misafirlerini ağırlayacak olan TIR'ı Zonguldaklılar ilgiyle karşıladı. Sabah saatlerinde Bodrum Tanıtım TIR'ını ziyaret etmeye başlayan vatandaşlar, görevli personelden çalışma ve Bodrum hakkında bilgiler aldı.

Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır, tanıtım ekibi ile birlikte Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'i ziyaret ederek çalışma hakkında bilgiler verdi. Hıdır, Zonguldak Belediyesi ekiplerinin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ederek Başkan Akdemir'e teşekkür etti.

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir çalışmanın oldukça önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'u şehrimizde ağırlamaktan mutluyuz." dedi.

Fikret Hıdır, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'e Bodrum Belediye Başkanları ve Bodrum kitaplarını hediye etti. 20 Mart'ta Bodrum'dan yola çıkan TIR, ilk durak olarak Aydın'a, daha sonra ise İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'ye gitti. Planlamaya göre 30 ile gitmesi beklenen TIR, Zonguldak'ın ardından Bartın, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Mersin, Kayseri, Ankara, Konya, Antalya ve Denizli illerini de ziyaret edecek.

(EA-MB-Y)



13.04.2017 04:19:03 TSI

NNNN

