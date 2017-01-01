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Bodrum Mavisi projesi bu yıl Dereköy'den başlatıldı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Kentsel kimliği korumak amacıyla Bodrum Belediyesi ve Bodrum Esnaf ve Sanayici İş Adamları Derneği'nin (BESİAD'ın) işbirliğiyle bu yıl 3.sü gerçekleştirilen "Bodrum Mavisi" Projesi Dereköy'de devam etti.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projenin başlangıcı bu yıl Dereköy Mahallesi'nde yapıldı. Çalışmaya, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akhan, Gümüşlük Eski Belediye Başkanı Mehmet Ülküm, Dereköy İlkokulu Müdürü Naim Uğur ve bölgede yaşayan vatandaşlar katıldı.

Proje çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda Emin Anter Bulvarı, Cevat Şakir Caddesi, Müsgebi Caddesi ve Tugutreis Mehmet Hilmi Caddesi'ndeki çalışmalar başarıyla gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise haziran ayına kadar Cumhuriyet Caddesi, Dereköy, Akyarlar ve Gündoğan'da bulunan çok sayıda işletme ve evlerin Bodrum mavisiyle boyanması hedefleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocadon, Bodrum'un karakteristik özelliğini taşıyan mavi beyaz evlerini tekrar güzelleştirmek için bir kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Bodrum Belediyesi olarak bugüne kadar 9 yerde projemizi hayata geçirdik. Aşağı yukarı 2000 tane pencere 600'e yakın ise kapı boyadık. Bodrum'un biliyorsunuz en büyük özelliği kentsel kimliğini koruyarak bugünlere gelmesidir. Söz konusu kentsel kimliğimizde de mavi beyaz evlerimizle meşhur olduk. O yüzden bu kampanyayı destekleyen, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bodrum'un kentsel kimliğinin bozulmasına hiç bir zaman müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çalışmalardan sonra bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kocadon, Dereköy İlkokulu'nu da ziyaret ederek öğrencilerin halk oyunları çalışmalarına katıldı.

(EA-MB-Y)



13.04.2017 04:19:48 TSI

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