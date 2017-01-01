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Kıbrıs Kız Hentbol Takımı Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Türkiye Final Grupları Okullar arası Gençler Bölgesel Deplasmanlı Lig Müsabakaları için Kıbrıs Lefkoşa'dan Bodrum'a gelen Haydar Paşa Ticaret Lisesi Kız Hentbol Takımı, maç öncesi Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Lefkoşa Haydar Paşa Ticaret Lisesi Müdürü Mehmet Aşan, Müdür Muavini Üstün Çağataylı, Beden Eğitimi Öğretmeni Melek Sertuğ ve 12 kız hentbol öğrencisini Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ karşıladı. Ülkemizin önemli turizm bölgelerinden Bodrum ve yavru vatan Kıbrıs ile ilgili değerlendirmelerin de paylaşıldığı ziyarette okul yetkilileri, Bodrum'a daha önceleri de geldiklerini ve bölgeyi çok sevdiklerini ifade ederek kız hentbol takımının maçı için Bodrum'da olmaktan da son derece memnuniyet duyduklarını belirttiler. Yalıkavak Halil İbrahim İper Lisesi Kız Hentbol takımı ile karşılaşacak olan öğrencilerin büyük bir kısmı da Bodrum'da ilk kez bulunduklarını ve çok sevdiklerini, havasının da Lefkoşa ile benzer olduğunu söylediler.

Bodrum Belediye Başkan yardımcısı İsmail Altındağ, nazik ziyaretleri için teşekkür ederek okul yetkililerine çalışmalarında, öğrencilere ise hem derslerinde hem de spor yaşamlarında başarılar diledi.

(EA-MB-S)



13.04.2017 04:20:44 TSI

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