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Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden Eşsiz Bodrum'a teşekkür



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eşsiz Bodrum TIR'ı şehirden ayrılmadan önce TIR ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Şubesi adına Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ına ziyarete gelen şube müdürü Hülya Özer ve şube personelleri, iç turizm tanıtım faaliyetlerine katkılarından dolayı Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı personeline teşekkür belgesi verdi. Çok güzel ve turizm için etkili bir organizasyon olduğunu vurgulayan Hülya Özer, "Umarım bu gerçekleştirilen projenin ülkemizin ve Bodrum'un turizminin canlanmasına etkisi olur. Organizasyonda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

"Kendimizi Kocaeli'nde evimizde gibi hissettik"

Bodrum Kaymakamlığı'nın himayesinde, Bodrum Tanıtma Vakfı ve Bodrum Belediyesi'nin işbirliğiyle oluşturulan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır da, müdür Özer başta olmak üzere Kocaeli'de bir Bodrumlu gibi çalışan tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. Hıdır, Kocaeli'de kaldıkları süre boyunca projeye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyetlerini ise "Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan ve ekibi, bizi burada adeta evimizde hissettirdi. Onların destekleriyle Kocaelili vatandaşlarımız da etkinliğimize yoğun ilgi gösterdiler. Turizm için çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde özetledi.

(EA-MB-Y)



13.04.2017 04:21:36 TSI

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