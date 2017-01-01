13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden Eşsiz Bodrum'a teşekkür

13 Nisan 2017 Perşembe, 04:13
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden Eşsiz Bodrum'a teşekkür
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden Eşsiz Bodrum'a teşekkür

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eşsiz Bodrum TIR'ı şehirden ayrılmadan önce TIR ekibine teşekkür ziyaretinde bulundu.
İl Kültür ve Turizm Şubesi adına Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ına ziyarete gelen şube müdürü Hülya Özer ve şube personelleri, iç turizm tanıtım faaliyetlerine katkılarından dolayı Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı personeline teşekkür belgesi verdi. Çok güzel ve turizm için etkili bir organizasyon olduğunu vurgulayan Hülya Özer, "Umarım bu gerçekleştirilen projenin ülkemizin ve Bodrum'un turizminin canlanmasına etkisi olur. Organizasyonda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum." dedi.
"Kendimizi Kocaeli'nde evimizde gibi hissettik"
Bodrum Kaymakamlığı'nın himayesinde, Bodrum Tanıtma Vakfı ve Bodrum Belediyesi'nin işbirliğiyle oluşturulan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır da, müdür Özer başta olmak üzere Kocaeli'de bir Bodrumlu gibi çalışan tüm İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. Hıdır, Kocaeli'de kaldıkları süre boyunca projeye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyetlerini ise "Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan ve ekibi, bizi burada adeta evimizde hissettirdi. Onların destekleriyle Kocaelili vatandaşlarımız da etkinliğimize yoğun ilgi gösterdiler. Turizm için çalışan herkese çok teşekkür ediyoruz." şeklinde özetledi.
(EA-MB-Y)

13.04.2017 04:21:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Deniz Dibi Temizlik kampanyası, bu hafta da Yalıkavak'ta yapıldı
YEREL

DENİZ DİBİ TEMİZLİK KAMPANYASI, BU HAFTA DA YALIKAVAK'TA YAPILDI
Başkan Kocadon Bodrum Belediyesi Kademesini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KOCADON BODRUM BELEDİYESİ KADEMESİNİ ZİYARET ETTİ
Kıbrıs Kız Hentbol Takımı Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti
YEREL

KIBRIS KIZ HENTBOL TAKIMI BODRUM BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Bodrum Mavisi projesi bu yıl Dereköy'den başlatıldı
YEREL

BODRUM MAVİSİ PROJESİ BU YIL DEREKÖY'DEN BAŞLATILDI
Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Zonguldak'ta
YEREL

EŞSİZ BODRUM TANITIM TIR'I ZONGULDAK'TA
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Muğla'da:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI, MUĞLA'DA:
Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MUĞLA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Dalaman Kızılay Şubesi Afrika kampanyasına destek bekliyor
YEREL

DALAMAN KIZILAY ŞUBESİ AFRİKA KAMPANYASINA DESTEK BEKLİYOR
7. Fethiye Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
YEREL

7. FETHİYE TARIM VE HAYVANCILIK FUARI AÇILDI
Muğla'da havuza düşen bebek boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL

MUĞLA'DA HAVUZA DÜŞEN BEBEK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Muğla'da kaçak göçmen operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU
Ortaca'da okul yararına kermes
YEREL

ORTACA'DA OKUL YARARINA KERMES
FETÖ zanlıları Rodos'a kaçmak isterken yakalandı
YEREL

FETÖ ZANLILARI RODOS'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Muğla'da:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI, MUĞLA'DA:
Anadolu Üniversitesinden ikinci üniversite imkânı
YEREL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDEN İKİNCİ ÜNİVERSİTE İMKÂNI
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan;
YEREL

MÜSİAD MUĞLA ŞUBE BAŞKANI SEZGİN BAYHAN;
Avrupalı turistin tercihi yine Bodrum
YEREL

AVRUPALI TURİSTİN TERCİHİ YİNE BODRUM
Kızılcayıkık'ta su baskınları sona eriyor
YEREL

KIZILCAYIKIK'TA SU BASKINLARI SONA ERİYOR
Denizde mahsur kalan 18 Suriyeli kurtarıldı
YEREL

DENİZDE MAHSUR KALAN 18 SURİYELİ KURTARILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

REFERANDUM SONRASI 3 KRİTİK ADIM

 1
  • 2 Seyir halindeki aracı kaleşnikofla taradılar: 1 ölü, 1 yaralı
  • 3 Başbakan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı
  • 4 Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor!