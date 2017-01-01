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Deniz Dibi Temizlik kampanyası, bu hafta da Yalıkavak'ta yapıldı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiği "Denize en çok MAVİ yakışır" Deniz Dibi Temizlik Kampanyası, Yalıkavak sahilinde devam etti.

Bodrum Belediyesi dalış ekibinde görevli dalgıçlar ile devam eden temizlik çalışmaları bu hafta Yalıkavak Mahallesi'nde yapıldı. Temizlik sırasında deniz dibinden çıkarılan ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıştırılan atıklar daha sonra Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu 4. sınıftan 60 öğrencinin de izlediği ve temizlik hakkında bilgilerin verildiği çalışma sonunda denizden 211 kg cam, 128 kg plastik, 54 kg metal, 170 kg lastik, 24 kg demir, 21 kg ağaç olmak üzere 608 kg katı atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, 19 Nisan Çarşamba günü Gündoğan'da devam edecek. Çalışmalar; 26 Nisan'da Küçükbük, 3 Mayıs'ta Gölköy, 10 Mayıs'ta Türkbükü, 17 Mayıs'ta Torba, 24 Mayıs'ta Bardakçı ve 5 Haziran'da Bodrum merkezde gerçekleştirilecek.

(EA-MB-Y)



13.04.2017 04:22:07 TSI

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