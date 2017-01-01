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Ağrı'da Şanlıurfalı seyyar satıcı

13 Nisan 2017 Perşembe, 08:38
Ağrı'da Şanlıurfalı seyyar satıcı
Ağrı'da Şanlıurfalı seyyar satıcı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı'da Şanlıurfa'lı işsiz baba Salih Eşiyok adlı vatandaş il il gezerek seyyarcılıktan kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlıyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ikamet eden evli ve 4 Çocuk babası Salih Eşiyok memleketinde iş bulamadığı için şehir şehir gezerek ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Farklı farklı il ve ilçelere giderek elinde taşıdığı valizinin içine tıraş makineleri el fenerleri ve radyoları vatandaşlara satarak evine ekmek götürmek için sokak sokak gezdiğini ve 2 gündür Ağrı'ya geldiğini belirten Eşiyok, kentin işlek cadde ve mahallerini gezerek kendisiyle birlikte taşıdığı ürünleri sattığını söyledi. İşsiz ve mecburiyetten bu işi yaptığını vurgulayan Eşiyok "Ben ne yapayım mecburum bu işi yapmaya. Urfa'dan kalkıp buralara kadar gelmişim. Ailemin ve çocuklarımın ihtiyaçlarını ve geçimimizi sağlamak için yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunan bir şehre geldim. Yaklaşık olarak burada 3 gün kalıp sattığım ürünleri bitirdikten sonra memlekete döneceğim. Benim mesleğim bu, tabiki de çok yorucu. Sabahtan akşama kadar içi eşya dolu valizi sırtında gezdirmek kolay mı?. Memlekete geliş gidiş biraz maliyetli oluyor ve zamanımı da alıyor. Satışlarımda iyi değil. Kazandığım para ancak yetiyor" dedi.
(AG

13.04.2017 08:46:37 TSI
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