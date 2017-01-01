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Söke Ovası Sulama Birliği; "Sulama suyu için paniğe gerek yok"

13 Nisan 2017 Perşembe, 08:41
Söke Ovası Sulama Birliği; "Sulama suyu için paniğe gerek yok"
Söke Ovası Sulama Birliği; "Sulama suyu için paniğe gerek yok"

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Ovası Sulama Birliği olağan meclis toplantısı yapıldı. Birlik Başkanı Necdet Özekmekçi Başkanlığı'nda yapılan toplantı Söke Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bir önceki meclis karar özetinin okunması ve oylandığı meclis toplantısında, Birlik başkanı 2016 yılı faaliyet raporu görüşülüp oylandı. Ardından da Gündemde yer alan diğer maddeler olan 2016 yılı gelir-gider kesin hesabı ve 2016 mali yılına ait denetim kurulu raporları görüşülerek onaylandı. Sözleşmeli avukat çalıştırılması aylık ücretinin belirlenmesi ve 2016 yılı için birlik bünyesinde çalıştırılmak üzere geçici işçi çalıştırılması konusu da oy birliğiyle kabul edildi.

Son dönemde sulama suyunda sıkıntı yaşanabileceğine dair gündeme getirilen konularla ilgili olarak Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özekmekçi rakamlarla konuştu. Devlet Su İşleri (DSİ) planlamasına göre bölge sulamasında ortalama 900 milyon metreküp su ihtiyacının olduğunu belirten Necdet Özekmekçi, bugün itibariyle barajlarda toplam 1.5 milyar metreküp suyun bulunduğunu belirtti. DSİ'nin barajlarda yüzde 25 stokta su bulundurmak zorunda olduğunu, bu oran düşüldüğünde dahi geri kalan suyun yeterli olduğunu belirten Başkan Özekmekçi; "Bu yıl ortalamanın altında yağış oldu, yağışlar iyi gitmedi ancak bir milyar metreküp kullanılabilir su var. Umutsuzluğa gerek yok" dedi.

Barajlarda salınan suların taşınmasında yatak yetersizliğinden bahseden Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özkekmekçi, bu konuyla ilgili DSİ'nin gerekli teknik çalışmaları yürüttüğünü söyledi. 2004 yılında göreve geldiğinde hektar başına sulama suyu oranının 5 bin metreküp olduğunu bu rakamın son yıllarda 10 bin m3'e çıktığını belirten Özekmekçi; "Biz yıllarca 5 bin metreküp ile sulama yapmışız. Bu da sıkıntı yaşamayacağını ortaya koyan bir veridir" dedi.

DSİ'nin kısıtlı sulama uygulanacağı konusunda bildirisi meclis toplantısında dile getirilirken, Birlik Başkanı Necdet Özekmekçi; "2007'de yaşanan kuraklık döneminin ardından Sulama Birliği öncülüğünde çeşitli kurum ve kuruluşlarla ekonomik su kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmıştık. Suyu olduğunca ekonomik ve tasarruflu kullanmak şart. Bunu başardığımızda zaten problemler çözülür" dedi.
(LT-MB-Y)

13.04.2017 08:48:39 TSI
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