Kaymakam çocukların KANKA'sı oldu

Özgür Dedeoluk

AYDIN (İHA) - Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yüksek lisans projesi olan Mate-Man (KANKA) projesini Karacasu'da hayata geçirildi.



Şubat ayında Karacasu Anaokulunda tanıtımı yapılan projede kapsamında 7-15 yaş arasındaki engelli çocuklar ile diğer çocukları bir araya getirmeyi ve birlikte zaman geçirmeleri amaçlanıyor. Aileleri de işin içine alarak çocukların birbirleri ile bir nevi KANKA olması hedeflenirken birbirlerinin hayatlarını yakından tanıma fırsatı yakalayıp empati duygularını geliştirmeleri ön görülüyor.

Bu proje kapsamında ve diğer zamanlarda engellileri yalnız bırakmayan ve her etkinliğe davet ederek hayatın için olmaları için çaba harcayan Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı'nın bu konuda büyük bir farkındalık yarattığı ifade ediliyor. Engelli çocuklarla fidan diken, seramik atölyelerine giden Büyüknalçacı her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi ihmal etmiyor.

Orman haftası etkinliklerinde yürüme engelli ve down sendromlu çocuklarla fidan diken Büyüknalçacı, proje kapsamında çocuklarla birlikte seramik ocaklarını da ziyaret etti. Karacasu'da bulunan Kardeşler Seramik atölyesini ziyaret eden çocuklar usta Hüseyin Kocabıyık'tan işin inceliklerini dinledi. Kankaları ile birlikte süs eşyaları yapan çocuklar memnun bir şekilde geziyi sonlandırdı.

13.04.2017 08:49:12 TSI

