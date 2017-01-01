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ADÜ basketbol takımlarından çifte şampiyonluk



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi kadın ve erkek basketbol takımları Kuşadası'nda düzenlenen müsabakalarda şampiyon olarak ADÜ'ye çifte şampiyonluk sevinci yaşattı.

Şampiyonluk sonrası erkek basketbol takımı, 10 Nisan 2017 tarihinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Reşat Kartal, Antrenör Yrd. Doç. Dr. Çağatay Dereceli, Okt. Hüseyin Büyükçoban ve erkek basketbol takımı oyuncuları katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Cavit Bircan, öğrencilere ADÜ'ye yaşattıkları gururdan dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kuşadası'nda 2-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen turnuvada 7 takım arasından namağlup bir şekilde şampiyon olan erkek basketbol takımı önümüzdeki süreçte Süper Lige çıkma mücadelesi verecek. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Antrenör Yrd. Doç. Dr. Çağatay Dereceli, oynadıkları maçları fark atarak kazandıklarını dile getirerek müsabakalarda ADÜ'yü en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Dereceli, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan'ın vermiş olduğu destekleri boşa çıkarmadık dolayısıyla bu kupayı da kendisine armağan ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Süper Lige yükselme maçları var. 18 - 23 Nisan tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenecek maçlarda, 8 takım içerisinde ilk 3 e girersek Süper Lige yükseleceğiz." diye konuştu.

Öte yandan bayanlar basketbol takımı 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmayı başardı.

(OD-MB-S)



13.04.2017 08:49:36 TSI

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