Sunullah Arısoy ödülü bu yıl Hüseyin Atabaş'ın oldu

Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından her yıl düzenlenen M. Sunullah Arısoy Şiir Ödülü'nün bu yılki sahibi "Yaşayıp Giderken" adlı eseriyle Hüseyin Atabaş oldu. Emin Kaya'nın "Beni o uysal kuyuda unutmayacaktın" kitabı ise KEGEV Özel Ödülü'ne değer bulundu.

Kuşadası aşığı Şair Yazar M.Sunullah Arısoy anısına her yıl verilen M. Sunullah Arısoy Şiir Ödülü'nün bu yılki seçici kurulu Hidayet Karakuş, Ayten Mutlu, Ahmet Özer, Çiğdem Sezer ve Halim Yazıcı'dan oluştu. Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda "Yaşayıp Giderken" adlı eseriyle Hüseyin Atabaş 2017 ödülüne layık bulundu. Değerlendirmede ayrıca, Emin Kaya'nın "Beni o uysal kuyuda unutmayacaktın" kitabı ise KEGEV Özel Ödülü'nü kazandı. M. Sunullah Arısoy 2017 Şiir Ödülü töreninin 12 Mayıs'ta Kuşadası Fatma Özel Arabul Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği açıklandı.

M. Sunullah Arısoy Ödülü bugüne kadar Türk Dili alanında Emine Yurtçu, Zerrin Küsmez, Selma Kavas, Prof. Dr. Ömer Demircan , Ali Dündar ve İlhan Türk'e; şiir dalında ise Haydar Ünal, Mustafa Yıldız, Asım Öztürk, Zeynep Kurada , Ayten Mutlu , Turgay Fişekçi , Selahattin Yolgiden , Arzu K. Ayçiçek, Veysel Çolak, Muzaffer Kale , Ahmet Günbaş, İhsan Topçu , Ergül Çetin, Hakan Cem , Selami Karabulut ve Can Sinanoğlu'na verilmiş, Halim Yazıcı, Hilal Karahan , Ömür Özçetin, Gülümser Çankaya ve Seçil Avcı da KEGEV özel ödüllerine değer görülmüştü.

13.04.2017 08:50:44 TSI

