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İşkur İl Müdürü Barata'dan örnek hareket

13 Nisan 2017 Perşembe, 08:45
İşkur İl Müdürü Barata'dan örnek hareket
İşkur İl Müdürü Barata'dan örnek hareket

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık Barata göreve başladıktan sonra hayırlı olsun ziyaretleri için gelen çiçekleri Şehit Aileleri Derneği'ne bağışladı.
İşkur İl Müdürü Barata çiçekleri şehit aileleri derneğine bağışlamasındaki amacın yardımlaşma duygusunu pekiştirmek olduğunu ve şehit ailelerinin sadece şehit cenazelerinde anılmaması gerektiğini söyledi. Barata, "Şehitlerimizi ve ailelerini sadece cenaze törenlerinde değil her zaman toplumsal duyarlılıkla anabilmeliyiz. Bizlerin duası onların savaşı ile ayaktayız. Kamu kurumlarında müdür olmak devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu hiç bir düşünce ve siyasi ayrım gözetmeden göstermektir. Bizler kendi çalışma alanımızda devletimizin her alanda vatandaşın yanında olduğunu gösterecek ve gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.
Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi ise yapılan bu duyarlı davranış karşısında memnun olduklarını dile getirdi.
(COŞ-SK)

13.04.2017 08:53:46 TSI
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