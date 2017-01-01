YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Kim doktor olmak ister' konulu kompozisyon yarışması düzenlendi

'Kim doktor olmak ister' konulu kompozisyon yarışması düzenlendi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - VM Medical Park Bursa Hastanesi, geleceğin teminatı olan çocuklar için hekimlik mesleği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla, öğrencilerin kalemiyle kompozisyon yarışması düzenledi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi, 4. sınıf öğrencileri arasında 'Kim Doktor Olmak İster?' temalı kompozisyon yarışmasına öğrencilerin yoğun talebi oldu. Jüri Üyeliğini Olay Medya Yazarı Ahmet Emin Yılmaz, Sönmez Medya Genel Yayın Yönetmeni Okan Tuna ve VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yılmaz Ata'nın yaptığı yarışmanın sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak.

22 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te VM Medical Park Bursa Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek ödül töreninde birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye saat hediye edilecek.

(AÇ-MŞ-HA-Y)



13.04.2017 09:29:24 TSI

NNNN

