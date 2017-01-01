13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

'Kim doktor olmak ister' konulu kompozisyon yarışması düzenlendi

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:22
'Kim doktor olmak ister' konulu kompozisyon yarışması düzenlendi
'Kim doktor olmak ister' konulu kompozisyon yarışması düzenlendi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - VM Medical Park Bursa Hastanesi, geleceğin teminatı olan çocuklar için hekimlik mesleği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla, öğrencilerin kalemiyle kompozisyon yarışması düzenledi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi, 4. sınıf öğrencileri arasında 'Kim Doktor Olmak İster?' temalı kompozisyon yarışmasına öğrencilerin yoğun talebi oldu. Jüri Üyeliğini Olay Medya Yazarı Ahmet Emin Yılmaz, Sönmez Medya Genel Yayın Yönetmeni Okan Tuna ve VM Medical Park Bursa Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yılmaz Ata'nın yaptığı yarışmanın sonuçları önümüzdeki hafta açıklanacak.
22 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te VM Medical Park Bursa Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek ödül töreninde birinciye bisiklet, ikinciye tablet ve üçüncüye saat hediye edilecek.
(AÇ-MŞ-HA-Y)

13.04.2017 09:29:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İznik Gölü'nde gümüş balığı sezonu açıldı
YEREL

İZNİK GÖLÜ'NDE GÜMÜŞ BALIĞI SEZONU AÇILDI
BDT'nin iki oyunu izleyiciyle buluşacak
YEREL

BDT'NİN İKİ OYUNU İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Sargın muhtarları dinledi
YEREL

SARGIN MUHTARLARI DİNLEDİ
Keles köylerinde içme suyu şebekeleri yenileniyor
YEREL

KELES KÖYLERİNDE İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENİYOR
Bursa'da engelli kişinin gasbedildiği iddiası
YEREL

BURSA'DA ENGELLİ KİŞİNİN GASBEDİLDİĞİ İDDİASI
Osmangazi'de sandıklara ulaşım daha kolay olacak
YEREL

OSMANGAZİ'DE SANDIKLARA ULAŞIM DAHA KOLAY OLACAK
Dündar'dan hastalara dijital termometre
YEREL

DÜNDAR'DAN HASTALARA DİJİTAL TERMOMETRE
UMSMİB Başkanı Gençoğlu:
YEREL

UMSMİB BAŞKANI GENÇOĞLU:
Karacabey Belediyesi'nin faaliyet raporu meclisten geçti
YEREL

KARACABEY BELEDİYESİ'NİN FAALİYET RAPORU MECLİSTEN GEÇTİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TEZCAN:

Osmangazi'de kaldırımlar yenileniyor
YEREL

OSMANGAZİ'DE KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
15 Temmuz bilgi yarışması
YEREL

15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI
152 Evler ve Beyazıt mahalleleri modern yapılara kavuşacak
YEREL

152 EVLER VE BEYAZIT MAHALLELERİ MODERN YAPILARA KAVUŞACAK
Yıldırım'da hat ve ebru sergisi
YEREL

YILDIRIM'DA HAT VE EBRU SERGİSİ
Çekirge Meydanı için 7 proje üst turda
YEREL

ÇEKİRGE MEYDANI İÇİN 7 PROJE ÜST TURDA
Osmangazi tarihe not düşüyor
YEREL

OSMANGAZİ TARİHE NOT DÜŞÜYOR
Bursa'da yeni ulaşım sistemleri yer altından gidecek
YEREL

BURSA'DA YENİ ULAŞIM SİSTEMLERİ YER ALTINDAN GİDECEK
Bursa-Gümrü arasında dostluk köprüsü
YEREL

BURSA-GÜMRÜ ARASINDA DOSTLUK KÖPRÜSÜ
Güney Marmara'da hava sıcaklıkları yükseliyor
YEREL

GÜNEY MARMARA'DA HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR
BBDSO ve KKTC CSO'dan konser
YEREL

BBDSO VE KKTC CSO'DAN KONSER
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BURSA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

REFERANDUM SONRASI 3 KRİTİK ADIM

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Şevket Çoruh'a baba destek! Tüm mal varlığını elinden çıkarmıştı...