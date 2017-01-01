13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Pınarbaşı aradı, Bakan Çelik anında talimat verdi

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:25
Başkan Pınarbaşı aradı, Bakan Çelik anında talimat verdi
Başkan Pınarbaşı aradı, Bakan Çelik anında talimat verdi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, referandum çalışması için gittiği bir köyde vatandaşların dile getirdiği talepleri, anında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e illeti. Telefonun hoparlöründen vatandaşın da dinlediği görüşme sonrası Bakan Çelik, ilgili birimlerin yetkililerine sorunların çözümü için talimat verdi.
AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ve beraberindeki partililerle köyleri gezen Başkan Pınarbaşı, öncelikle Yılmaz ve Aşağı Almaşar kırsal Mahallelerinde vatandaşlara anayasa değişikliğini anlattı. Ardından beraberindekilerle bin 500 nüfuslu Yuvacık kırsal Mahallesine geçen Pınarbaşı, burada vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Pınarbaşı, mahalle sakinlerinin Birecik Belediyesinin hizmet alanı dışındaki talepleri üzerine, telefonunla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i aradı. Telefonun hoparlörünü açıp, görüşmeyi vatandaşlara da dinleten Pınarbaşı, kendisine iletilen başta kanalizasyon olmak üzere çeşitli talepleri Çelik'e aktardı. Bakan Çelik, bunun üzerine, ilgili birimlere gerekli talimatları vereceğini, eksiklerin en kısa sürede giderileceğini söyledi.
Anında dönüş oldu
Telefon görüşmesi sonrası Bakan Çelik'in talimat verdiği yetkililer, Başkan Pınarbaşı'na tek tek telefon açarak, eksiklerin giderilmesi için ekiplerin mahalleye yönlendirildiğini, gerekli çalışmaların bir an önce başlatılacağını ifade etti.
Referandum bir fırsat
Öte yandan, 16 Nisanda yapılacak referandum için vatandaşlardan evet oyu isteyen Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, anayasa değişikliğinin, mevcut yönetim sisteminden kaynaklanan istikrarsızlık ve güven bunalımından kurtulmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü olabilmesi için gelecekte de güçlü hükumetler tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Pınarbaşı, "Bu yüzden hiç kimse bana ne dememeli. Herkes ülkesinin geleceği için Pazar günü sandığa giderek, tercihini evetten yana kullanmalı" şeklinde konuştu.
(Şİ-OE-Y)

13.04.2017 09:33:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da Suriyelilerin kaldığı konukevinde yangın
YEREL

ŞANLIURFA'DA SURİYELİLERİN KALDIĞI KONUKEVİNDE YANGIN
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ:
BBP Genel Başkanı Destici Şanlıurfa'da
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ ŞANLIURFA'DA

Haliliye Belediyesi Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Fuarında yerini aldı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARINDA YERİNİ ALDI
Organize sanayi bölgesine yeni cami yapılıyor
YEREL

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE YENİ CAMİ YAPILIYOR
Haliliye Belediyesinden &quot;Anadolu'ya Vurulan Mühür İstiklal Marşı&quot; sempozyumu
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN "ANADOLU'YA VURULAN MÜHÜR İSTİKLAL MARŞI" SEMPOZYUMU
Seçim minibüsünün çarptığı çocuk öldü
YEREL

SEÇİM MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI ÇOCUK ÖLDÜ
Hükümlüler fidan dikti
YEREL

HÜKÜMLÜLER FİDAN DİKTİ
Şanlıurfa kurtuluş müzikali İstanbul'da sahnelendi
YEREL

ŞANLIURFA KURTULUŞ MÜZİKALİ İSTANBUL'DA SAHNELENDİ
11 Nisan Külliyesi hızla yükseliyor
YEREL

11 NİSAN KÜLLİYESİ HIZLA YÜKSELİYOR
&quot;GAP'ta 100 milyar liralık kaynak yatırıma dönüştürüldü&quot;
YEREL

"GAP'TA 100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"
Şanlıurfa 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı
YEREL

ŞANLIURFA 4. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FUARI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Şanlıurfa'da:
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK, ŞANLIURFA'DA:
BBP Genel Başkanı Destici, Şanlıurfa'da:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ, ŞANLIURFA'DA:

Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliliyeli sporcularla buluştu
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİLİYELİ SPORCULARLA BULUŞTU
Dicle Elektrik'te hedef yüzde 100 aydınlatma
YEREL

DİCLE ELEKTRİK'TE HEDEF YÜZDE 100 AYDINLATMA
Akçakaleliler'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli
YEREL

AKÇAKALELİLER'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın mitingine Ceylanpınar'dan rekor katılım
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'NIN MİTİNGİNE CEYLANPINAR'DAN REKOR KATILIM
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

REFERANDUM SONRASI 3 KRİTİK ADIM

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Şevket Çoruh'a baba destek! Tüm mal varlığını elinden çıkarmıştı...