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Başkan Pınarbaşı aradı, Bakan Çelik anında talimat verdi



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, referandum çalışması için gittiği bir köyde vatandaşların dile getirdiği talepleri, anında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e illeti. Telefonun hoparlöründen vatandaşın da dinlediği görüşme sonrası Bakan Çelik, ilgili birimlerin yetkililerine sorunların çözümü için talimat verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ve beraberindeki partililerle köyleri gezen Başkan Pınarbaşı, öncelikle Yılmaz ve Aşağı Almaşar kırsal Mahallelerinde vatandaşlara anayasa değişikliğini anlattı. Ardından beraberindekilerle bin 500 nüfuslu Yuvacık kırsal Mahallesine geçen Pınarbaşı, burada vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Pınarbaşı, mahalle sakinlerinin Birecik Belediyesinin hizmet alanı dışındaki talepleri üzerine, telefonunla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'i aradı. Telefonun hoparlörünü açıp, görüşmeyi vatandaşlara da dinleten Pınarbaşı, kendisine iletilen başta kanalizasyon olmak üzere çeşitli talepleri Çelik'e aktardı. Bakan Çelik, bunun üzerine, ilgili birimlere gerekli talimatları vereceğini, eksiklerin en kısa sürede giderileceğini söyledi.

Anında dönüş oldu

Telefon görüşmesi sonrası Bakan Çelik'in talimat verdiği yetkililer, Başkan Pınarbaşı'na tek tek telefon açarak, eksiklerin giderilmesi için ekiplerin mahalleye yönlendirildiğini, gerekli çalışmaların bir an önce başlatılacağını ifade etti.

Referandum bir fırsat

Öte yandan, 16 Nisanda yapılacak referandum için vatandaşlardan evet oyu isteyen Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, anayasa değişikliğinin, mevcut yönetim sisteminden kaynaklanan istikrarsızlık ve güven bunalımından kurtulmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Türkiye'nin güçlü olabilmesi için gelecekte de güçlü hükumetler tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Pınarbaşı, "Bu yüzden hiç kimse bana ne dememeli. Herkes ülkesinin geleceği için Pazar günü sandığa giderek, tercihini evetten yana kullanmalı" şeklinde konuştu.

(Şİ-OE-Y)



13.04.2017 09:33:16 TSI

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