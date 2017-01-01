13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Çelik, "İlçelerde yatırımda en başarılı belediyeyiz"

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:27
Başkan Çelik, "İlçelerde yatırımda en başarılı belediyeyiz"
Başkan Çelik, "İlçelerde yatırımda en başarılı belediyeyiz"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelere yaptıkları yatırımlarla Türkiye'de hiçbir belediyenin ulaşamadığı başarıyı yakaladıklarını söyledi. Başkan Çelik, Akkışla'ya yatırımın 23 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Akkışla girişinde çiçeklerle karşılandı. Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül ve vatandaşların yer aldığı karşılamanın ardından konvoy halinde ilçe merkezine geçildi. Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik'e ilçedeki hemen her traktörün evet pankartları ile katıldığı uzun bir konvoy eşlik etti.
Bakan Mehmet Özhaseki ve Başkan Mustafa Çelik, Akkışla merkezi ve toplantının yapılacağı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde büyük bir ilgi ve alkışlarla karşılandı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"20 YILDA YAPILAMAYACAK İŞLERİ YAPTIK"
Akkışlalılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ilçelere yatırımda Türkiye'de hiçbir belediyenin sağlayamadığı başarıyı sağladıklarını belirtti. İlçelere daha iyi hizmet için Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler adı altında iki ayrı daire başkanlığı kurduklarını ifade eden Başkan Çelik, "Bu iki daire başkanlığımızın yanı sıra Fen İşleri, Yapı İşleri ve Park Bahçeler Daire Başkanlıklarımız ile alt yapı kuruluşumuz olan KASKİ'nin Akkışla'ya yaptığı yatırımın toplamı Bütünşehir Yasası'nın çıktığı 2014 yılından bu yana 19 milyon TL oldu. Bu sene yapacağımız 4 milyonluk iş ile toplam yatırım 23 milyon TL ediyor. Bu yatırımı Akkışla Belediyesi yapmaya kalksa ilçe belediyesi bütçesiyle 20 yılda yapılamazdı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şekilde yatırımlarımız sürecek. Sizlerden sadece dua bekliyoruz" dedi.
Başkan Çelik'in konuşması sırasında "Akkışla Seninle Gurur Duyuyor" sloganları atıldı.
"MÜHÜR VE YETKİ SİZDE"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de konuşmasında, Bütünşehir Yasası'nın çıkmasıyla ilçelere yaptığı ziyaretleri hatırlattı ve bu ziyaretlerde verdikleri sözleri yapmak için çalıştığını dile getirerek, "Yapamadıklarımı Kardeşim Mustafa geldi o takip ediyor ve birebir yapıyor. Bu yapılanları size bir lütuf diye değil 'Sizlerin duası yeter' diyerek yapıyor. Yeni istekler var, elbette bunlar da yapılacak. Önemli olan dürüstçe yapılabilecekleri söylemek ve bunları yapmak. Sözlerimizi yerine getirince de işte böyle başımız dik karşınıza çıkıyoruz. Bizler uyum içinde çalışıyoruz. Birlikte beraberlikte rahmet var" diye konuştu.
Bakan Özhaseki 16 Nisan referandumuna da değinerek "Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, Türkiye'yi büyütecek, Türkiye'yi rahatlatacak, teröristleri ve katiller ordusunu toprağa gömecek bir sistem. Mühür sizde, yetki sizde. Akkışla'dan güçlü bir şekilde 'evet' bekliyoruz" dedi.
(AÖ-Y)

13.04.2017 09:35:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ERÜ Tıp Fakültesi'nde Emeklilik Töreni Düzenlendi
YEREL

ERÜ TIP FAKÜLTESİ'NDE EMEKLİLİK TÖRENİ DÜZENLENDİ
Başkan Büyükkılıç, &quot;Kayseri'nin eğitimdeki başarısının artması tesadüf değildir&quot;
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "KAYSERİ'NİN EĞİTİMDEKİ BAŞARISININ ARTMASI TESADÜF DEĞİLDİR"
Özgürlüğün sesi: Bilal-i Habeşi filminin galası yapıldı
YEREL

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ: BİLAL-İ HABEŞİ FİLMİNİN GALASI YAPILDI
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ OPERASYONU: 1 GÖZALTI
Bakımevinde simit ikramında bulunarak cezadan kurtuldu
YEREL

BAKIMEVİNDE SİMİT İKRAMINDA BULUNARAK CEZADAN KURTULDU
Sedef kontrol edilebilen bir hastalık
YEREL

SEDEF KONTROL EDİLEBİLEN BİR HASTALIK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş:
YEREL

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Balcıçakırı mahalle konağının tanıtımı yapıldı
YEREL

BALCIÇAKIRI MAHALLE KONAĞININ TANITIMI YAPILDI
Kitaplar Bünyan'a
YEREL

KİTAPLAR BÜNYAN'A
Şeker Anadolu Lisesi öğrencilerine geri dönüşüm eğitim semineri verildi
YEREL

ŞEKER ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ
Eski Milletvekili İsmail Durak Ünlü:
YEREL

ESKİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL DURAK ÜNLÜ:
Kayseri Şeker'den TANAP Projesine destek
YEREL

KAYSERİ ŞEKER'DEN TANAP PROJESİNE DESTEK
İki sevgiliye uyuşturucu ticaretinden 8'er yıl hapis
YEREL

İKİ SEVGİLİYE UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN 8'ER YIL HAPİS
Taner Yıldız, şeker sektörünün sorunlarını Kayseri Şeker'de dinledi
YEREL

TANER YILDIZ, ŞEKER SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI KAYSERİ ŞEKER'DE DİNLEDİ
Eğitim-Bir-Sen 1. Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan:
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN 1. NOLU ŞUBE BAŞKANI AYDIN KALKAN:
Kayseri gençliği ecdadına gitti
YEREL

KAYSERİ GENÇLİĞİ ECDADINA GİTTİ
AGÜ - Azerbaycan Üniversiteleri İşbirliği
YEREL

AGÜ - AZERBAYCAN ÜNİVERSİTELERİ İŞBİRLİĞİ
Kayseri OSB'den açıklama
YEREL

KAYSERİ OSB'DEN AÇIKLAMA
Kış yorgunluğu termalde atılıyor
YEREL

KIŞ YORGUNLUĞU TERMALDE ATILIYOR
Kaçak sigara operasyonunda 6 bin 550 paket sigara ele geçirildi
YEREL

KAÇAK SİGARA OPERASYONUNDA 6 BİN 550 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Referandum sonrası 3 kritik adım
SEÇİM HABERLERİ

REFERANDUM SONRASI 3 KRİTİK ADIM

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Dünyanın en mutsuz insanları bu ülkede yaşıyor
  • 4 Şevket Çoruh'a baba destek! Tüm mal varlığını elinden çıkarmıştı...