YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelik, "İlçelerde yatırımda en başarılı belediyeyiz"

Başkan Çelik, "İlçelerde yatırımda en başarılı belediyeyiz"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelere yaptıkları yatırımlarla Türkiye'de hiçbir belediyenin ulaşamadığı başarıyı yakaladıklarını söyledi. Başkan Çelik, Akkışla'ya yatırımın 23 milyon TL'ye ulaştığını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Akkışla girişinde çiçeklerle karşılandı. Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül ve vatandaşların yer aldığı karşılamanın ardından konvoy halinde ilçe merkezine geçildi. Bakan Özhaseki ve Başkan Çelik'e ilçedeki hemen her traktörün evet pankartları ile katıldığı uzun bir konvoy eşlik etti.

Bakan Mehmet Özhaseki ve Başkan Mustafa Çelik, Akkışla merkezi ve toplantının yapılacağı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde büyük bir ilgi ve alkışlarla karşılandı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"20 YILDA YAPILAMAYACAK İŞLERİ YAPTIK"

Akkışlalılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ilçelere yatırımda Türkiye'de hiçbir belediyenin sağlayamadığı başarıyı sağladıklarını belirtti. İlçelere daha iyi hizmet için Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler adı altında iki ayrı daire başkanlığı kurduklarını ifade eden Başkan Çelik, "Bu iki daire başkanlığımızın yanı sıra Fen İşleri, Yapı İşleri ve Park Bahçeler Daire Başkanlıklarımız ile alt yapı kuruluşumuz olan KASKİ'nin Akkışla'ya yaptığı yatırımın toplamı Bütünşehir Yasası'nın çıktığı 2014 yılından bu yana 19 milyon TL oldu. Bu sene yapacağımız 4 milyonluk iş ile toplam yatırım 23 milyon TL ediyor. Bu yatırımı Akkışla Belediyesi yapmaya kalksa ilçe belediyesi bütçesiyle 20 yılda yapılamazdı. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu şekilde yatırımlarımız sürecek. Sizlerden sadece dua bekliyoruz" dedi.

Başkan Çelik'in konuşması sırasında "Akkışla Seninle Gurur Duyuyor" sloganları atıldı.

"MÜHÜR VE YETKİ SİZDE"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de konuşmasında, Bütünşehir Yasası'nın çıkmasıyla ilçelere yaptığı ziyaretleri hatırlattı ve bu ziyaretlerde verdikleri sözleri yapmak için çalıştığını dile getirerek, "Yapamadıklarımı Kardeşim Mustafa geldi o takip ediyor ve birebir yapıyor. Bu yapılanları size bir lütuf diye değil 'Sizlerin duası yeter' diyerek yapıyor. Yeni istekler var, elbette bunlar da yapılacak. Önemli olan dürüstçe yapılabilecekleri söylemek ve bunları yapmak. Sözlerimizi yerine getirince de işte böyle başımız dik karşınıza çıkıyoruz. Bizler uyum içinde çalışıyoruz. Birlikte beraberlikte rahmet var" diye konuştu.

Bakan Özhaseki 16 Nisan referandumuna da değinerek "Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, Türkiye'yi büyütecek, Türkiye'yi rahatlatacak, teröristleri ve katiller ordusunu toprağa gömecek bir sistem. Mühür sizde, yetki sizde. Akkışla'dan güçlü bir şekilde 'evet' bekliyoruz" dedi.

(AÖ-Y)



13.04.2017 09:35:24 TSI

NNNN

