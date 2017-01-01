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Tokat'ın spor stratejik planı hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - AK Parti Tokat Milletvekili Prof Dr Celil Göçer, Tokat'ta spor altyapısını güçlendirmek ve birçok branşta kentten sporcu yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Stratejik Planlama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Tokat'ın Spor Stratejik Planı, Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Üyesi Kaan Ark, Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu, Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim İl Müdürü Levent Yazıcı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır, spor eğitmenleri ve spor kulübü temsilcilerinden oluşturulan heyetle hazırlanmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer, sporcu yetiştirilmesi için çok uzun vadeli bir planlama yapılmasını gerektiğini söyleyerek, "Kentin tüm ilçeleriyle birlikte spor alt yapısını güçlendirmek ve planlamak için oluşturduğumuz ekiple kollarımızı sıvadık. Bu ekip bakanlıktan gelen misafirimizle birlikte, Tokat'ta sporun çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için Tokat'ın Spor Stratejik Planını oluşturma çalışmalarımıza başladık" dedi.

Göçer, AK Parti olarak 15 yıllık iktidarları döneminde, ülkenin sporcu ihtiyacını karşılamak ve spor alt yapısının gelişmesi amacıyla çok büyük çalışmaların altına imza attıklarını hatırlatarak,"Profesyonel sporcularımızı hep destekledik. Sporcu yetişmesi için uzun vadeli planlar hazırlanması gerçeğini de hep aklımızda tuttuk. Şimdi bu gerçeği Tokat'ta geliştirecek profesyonellerden oluşmuş bir kurulla Tokat'ın spor geleceğinin planlamasını masaya yatırıyor, kentin Spor Stratejik Planı'nı hazırlıyoruz. Bu stratejik plan çalışması, kentin spor faaliyetlerini çeşitlendirecek. Geleceğimiz olan gençlerimiz, iyi bir spor stratejisiyle birlikte daha iyi, daha sağlıklı yetişecek. Tokat'tan daha fazla şampiyon sporcu çıkacak. Bu nedenle bu çalışmayı son derece önemsiyorum" diye konuştu.

(Nİ-UY-Y-)



13.04.2017 09:37:15 TSI

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