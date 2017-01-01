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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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KLÜ'den Kırklarelispor'a destek

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:42
KLÜ'den Kırklarelispor'a destek
KLÜ'den Kırklarelispor'a destek

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, kendilerini ziyaret eden Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Semerci'ye, kulübe herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, gerekli desteği ve katkıyı vermeye devam edeceklerini söyledi.
Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ziyarette, Kırklarelispor'un gelişmesinde sunduğu katlılardan dolayı Rektör Şengörür'e teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Şengörür, Kırklarelispor'un Kırklareli için bir değer olduğunu ve bu değere tüm Kırklareli olarak sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Kırklareli Üniversitesi olarak Kırklarelispor'a gerekli desteği ve katkıyı vermeye devam edeceklerini söyleyen KLÜ Rektörü Şengörür, 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kırklarelispor'a başarılar diledi.
(KA-MEF-Y)

13.04.2017 09:50:26 TSI
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