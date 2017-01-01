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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral:"Bu millet hainlere fırsat vermiyor"

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral:"Bu millet hainlere fırsat vermiyor"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral:"Bu millet hainlere fırsat vermiyor"

(Fotoğraflı)

Rukiye Yılmaz
YOZGAT (İHA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral,"Bu millet, ülkesini yıkmak, bölmek ve güçsüzleştirmek isteyenlere fırsat vermeyecek" dedi.
Sorgun Belediyesi'nin düzenlendiği kültürel etkinlikler programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, referandum süreci hakkında bilgi verdi. Saral, "Muhalefet, iktidara ve bu millete zaman israfı yaşatıyor. Sırf, iktidar milletin isteklerini yerine getiremesin diye el birliği ile terör estirdiler. Günlerce, haftalarca hatta aylarca meclisi kilitlediler. Bu durum, bize mevcut sistemin ne kadar hasta ve bitmiş olduğunu gösteriyor. Bu sistemden herkes şikayet ediyor, zaman kaybettiriyor. Sıkıntılar yaşatıyor. Biz bu sistemle yaşamak zorunda mıyız? Elbette değiliz. PKK'nın, FETÖ'nün ve diğer tüm terör örgütlerinin hayır dediği bir sistemin, bu ülkenin geleceği adına ne kadar önemli olduğunu anlamak zor değil. Bunların hayır'ından hayır olmayacağı aşikar. Bu millet, ülkesini yıkmak, bölmek ve güçsüzleştirmek isteyenlere fırsat vermeyecek" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum sürecindeki açıklamalarını eleştiren Saral,"80 milyon kardeşiz ve ülke hepimizin ülkesi. Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış, Cumhurbaşkanımıza diktatör diyor. 7 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun, girdiği her seçimde milletin gücünü arkasına almış ve her seçimi farklı kazanmış birine bunu söylemesi kadar komik ne olabilir ki? 15 Temmuz'da milletin yazdığı destan sırasında, Cumhurbaşkanımıza 'Çelik yelek giyin' denildiğinde, kendisinin yanıtı, 'Milletim üzerlerinde gömlekleriyle tankların önüne geçiyor. Ben çelik yelek mi giyeceğim?' şeklinde olmuştur. Allah'a şükürler olsun ki böylesine milletine aşık, sevdalı bir Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ımız var" diye konuştu.
(RY-UY-Y-)

13.04.2017 09:52:27 TSI
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