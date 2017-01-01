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Yardımsever vatandaştan akülü sandalye



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Engelliler Derneği'ne bağışlanan akülü sandalye ihtiyaç sahibine ulaştırıldı.

Yardımsever vatandaş tarafından Lüleburgaz Engelliler Derneği'ne bağışlanan akülü sandalye, ilçede yaşayan yürüme zorluğu olan ihtiyaç sahibi bir engelli vatandaşa umut oldu. Yardımları ihtiyacı olan kişilerle buluşturduklarını söyleyen Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ, "Geçtiğimiz 2016 yılında 8 adet akülü sandalye, 2017 yılında ise bu gün hediye ettiğimiz sandalye 2'nci akülü sandalyemiz. Duyarlı yardım sever vatandaşlarımızın bizlere güvenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için bağışladıkları sandalyeler ve diğer yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine umut olması için gayret gösteriyoruz. Yardımseverleri gerçekten ihtiyacı olan kişilerle buluşturuyoruz. Yardım eden, yardım etmenin mutluluğunu yaşarken yardıma ihtiyacı olan kişi de ihtiyacı karşılandığı için mutlu oluyor" dedi.

(KA-MEF-Y)



13.04.2017 09:53:34 TSI

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